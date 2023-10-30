شاهد .. اسعار غير معقولة للانترنت الفضائي بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - بدأت عدد من الشركات المحلية بعدن بعرض خدمات شركة ستارلينك للانترنت الفضائي . وعرضت الخدمة مقابل خدمات تركيب تصل الى الفي دولار امريكي . وبحسب مزودي خدمة انترنت محلية تحدثوا لصحيفة "عدن الغد" فان الاشتراك الشهري لايقل عن 200 دولار . وبعد شهرين يمكن للعميل تخفيض قيمة الدفع الى 100 دولار شهريا في حين تقدم الشركة انترنت مفتوح الاستخدام. وأشاروا الى ان الخدمة تقدم سرعة اتصال عبر الانترنت فائقة السرعة .

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