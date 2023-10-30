شكرا لقرائتكم خبر عن اقتربت الساعة.. انفجار استثنائي في الكون سيغير الحياة في الأرض والعلماء في صدمة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رصد العلماء انفجار ضخم في الكون، يمكن أن يفسر مصدر الحياة على الأرض.

وأشار العلماء إلى أن الانفجار الساطع حدث بشكل استثنائي، وهو انفجار أشعة غاما المعروف باسم GRB 230307A، عندما التقى نجمان نيوترونيان واندمجا في نجم واحد، واستمر لمدة 200 ثانية. حسب “إندبندنت”.

وفي أعقاب الانفجار، اكتشف العلماء عنصرا كيميائيا مهما يسمى التيلوريوم. وهو إحدى المواد الحيوية اللازمة لاستمرار الحياة على الأرض، وقد يساعد هذا الاكتشاف في تفسير كيفية ظهورها لأول مرة.

ويعتقد العلماء أن تلك الانفجارات، المعروفة باسم “مستعر ماكرو” أو “كيلونوفا”، يمكن أن تكون أيضا مصدرا للمواد الأساسية الأخرى اللازمة للحياة على الأرض، مثل اليود والثوريوم.

وتشير النتائج الجديدة إلى أن تلك العناصر، الأساسية لكل شيء حولنا، تتشكل في النجوم النيوترونية المتصادمة.