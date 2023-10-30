شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة.. 10 أسباب ستجعلكم تتناولون الزعتر يومياً على الريق ولن تتخلوا عنه للأبد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الزعتر أحد أنواع الأعشاب دائمة الخضرة، ويمتاز برائحة قوية جداً، ويستخدم في العديد من الأغراض مع الطعام وكمشروب، كما يستخدم منذ القدم في الطب، حيث له فوائد كثيرة ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم.

في هذا المنشور سنقوم بشرح أهم فوائد هذه العشبة وكيفية الاستفادة منها، كما سنذكر أهم الأضرار التي قد تسببها كالتالي:

• فوائد الزعتر:

1- يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، فهو غني بفيتامين سي وفيتامين أ والنحاس والمنغنيز والألياف والحديد.

2- الزعتر علاج فعال للسعال؛ لذلك نجد أن كثير من شركات الأدوية تضع مصتخلص أوراق الزعتر ضمن علاجات السعال.

3- مضاد للبكتيريا والفطريات؛ لذا نجد الزعتر موجود في منظفات الفم والاستحمام وغيرها.

4- طارد للبعوض، ويستخدم لهذا الغرض بوضع أربع قطرات من زيت الزعتر ونخلطه مع ملعقة من زيت الزيتون، ونقوم بدهن الجسم به، وبذلك لن يقترب البعوض منا.

5- تحسين المزاج وتقليل القلق والتوتر، ويستخدم لذلك عن طريق شم رائحته العطرية التي تعمل على تحسين المزاج.

6- مصدر هام للحديد، ف 5 جرام من الزعتر المجفف يمدنا ب 6 مجم من الحديد، ما يجعله مصدر نباتي هام جداً للحديد.

7- مقوي للمناعة وذلك بسبب غناه بفيتامين سي وفيتامين أ.

8- تقليل ألم الدورة الشهرية.

9- علاج فعال لحب الشباب.

10- مفيد لمرضى الضغط فبعض أنواع الزعتر يقلل من نسبة الضغط الانبساطي والانقلاضي، إضافة إلى تقليل ضربات القلب.

• أضرار الزعتر:

مع أن الزعتر آمن إلا أنه قد يسبب بعض الضرار مثل:

- الصداع والدوار بعد تناوله.

- ألم وحرقة المعدة وأحياناً يحصل تهيج القولون.

- قد يسبب حساسية في الجلد فبعض الأشخاص عندما يحطون زيت الزعتر على جلدهم يعانون من حساسية.

• طريقة تحضير مغلي الزعتر:

يتم تحضير مغلي الزعتر مثل تحضير الشاي، حيث نأتي بأوراق الزعتر وحطها في ماء مغلي لمدة خمس إلى ثمان دقائق بعدها نصفي المشروب، وممكن إلخ لم تتوفر أوراق الزعتر ممكن أن نستخدم مسحوق الزعتر، فنطرحه على ماء مغلي ونقلبه بشكل جيد ثم شربه