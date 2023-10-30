شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 ايام فقط .. ملعقة من الفازلين كل ليلة بهذه الطريقة تخلصك من الكرش ودهون البطن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من المعروف أن الفازلين يستخدم بشكل أساسي لترطيب البشرة، ويدخل في بعض الوصفات التجميلية والطبيبة، لكن ما يجهله الكثير من الناس هو أن الفازلين يمكن إستخدامه لإزالة الكرش وحرق دهون البطن، وتظهر نتائجه بعد 3 أيام من إستخدامه، وهو ما سنتحدث عنه في هذا المقال. يُطلق الكرش أو ما يُعرف بالسُمنة البطنيّة (بالإنجليزيّة: Abdominal obesity) عند وجود كميّةٍ من الدهون الزائدة المُتراكمة حول منطقة البطن، ويوجد نوعان من هذه الدهون، وهي الدهون تحت الجلد (بالإنجليزيّة: Subcutaneous fat)، التي تتراكم على شكل طبقةٍ تحت الجلد مباشرةً، وتكون عادةً طريّة الملمس، والدهون الحشويّة (بالإنجليزيّة: Visceral fat) التي تتراكم حول الأعضاء؛ كالأمعاء، والكبد، وغيرها وتُشكّل 10% من دهون الجسم. ويُعرف الكرش أيضاً بزيادة قياس محيط الخصر (بالإنجليزيّة: Waist circumference) عن 88 سنتيمتراً للنساء، و102 سنتيمتر للرجال. ويؤثر الكرش على المظهر الخارجي للجسم ويحرم الأشخاص الذين يعانون منه من ارتداء الملابس المفضلة لديهم، بالإضافة إلى أن الدهون المتراكمة في البطن تزيد من فرص إصابتهم ببعض المشكلات الصحية، مثل السكري والسرطان وأمراض القلب. وهناك العديد من الطرق الفعالة التي يمكن استخدامها للتخلص من الكرش، وحرق دهون البطن، ومن أبرز تلك الطرق، إستخدام وصفة الفازلين، التي أثبتت التجارب فاعليتها. وصفة الفازلين لإزالة الكرش وحرق دهون البطن تستخدم وصفة الفازلين في بعض البلدان العربية لإزالة الكرش وحرق الدهون، وخلال السطور التالية سنعرفكم على مكونات وطريقة تحضير هذه الوصفة العجيبة التي تبدا نتائجها بالظهور بعد 3 أيام من الإستخدام. المكونات: - فازلين طبي. - زنجبيل مطحون. - زيت النعناع، أو أوراق النعناع المفرومة جيدا. ماعلاقة هذه المكونات بحرق الدهون وإزالة الكرش؟ الفازلين: هو مادة هلامية تنتج بشكل أساسي من عملية تكرير النفط، ويتميز بلونه الشفاف، وقوامه اللذيذ، ويدخل في الكثير من الوصفات التجميلية والعلاجية، بسبب الفوائد العظيمة التي يقدمها للجسم. ومن استخدامات الفازلين التي يجهلها الكثير من الناس، استخدامه للتخلص من الكرش وإزالة دهون البطن، خصوصا بعد الولادة، حيث يساهم في إنقاص الوزن خلال وقت قصير. الزنجبيل: هو نوعا من الأعشاب التي تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون في الجسم بسرعة، خاصة دهون البطن والأرداف والفخذين. أما النعناع، أو أوراق النعناع: فيعمل على شد البطن، كما أنه عنصر فعال في حرق الدهون والتخلص من الكرش خلال وقت قصير. طريقة تحضير الوصفة واستخدامها: ضعي ملعقة من الفازلين الطبي في إناء، ثم أضيفي إليها ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، وملعقة صغيرة من زيت النعناع أو أوراق النعناع المفرومة. قومي بخلط المكونات جيدا حتى تتجاهز مع بعضها ويصبح المزيج جاهز للإستخدام. قومي بدهن بطنك أو المنطقة المراد تنحيفها بالمزيج بشكل كامل، ثم ضعي عليه قطعة من ورق النايلون.

اتركي المزيج على بطنك لمدة ساعتين ثم قومي بشطفه بالماء الدافئ. ستظهر نتائج المزيج على بطنك خلال ثلاثة أيام من الإستخدام، ويجب عليك تنفيذ الوصفة كل يوم حتى تتخلصي من الكرش ودهون البطن بشكل نهائي. طرق أخرى لإنقاص الوزن زيت النعناع وزيت البابونج: نخلط ملعقتين كبيرتين من زيت البابونج مع ملعقتين كبيرتين من زيت النعناع، ثمّ نطبق المزيج على المنطقة المراد تنحيفها مع التدليك بحركات دائرية، ونتركه لمدّة ساعة، ثم نغسله بالماء الدافئ، ونكرر هذه العملية بشكل يومي لمدّة شهرين. الزنجبيل وخل التفاح: نضع ست ملاعق صغيرة من الزنجبيل الأخضر المبشور مع كوب كبير من الماء على نار منخفضة، ونترك المزيج يغلي حتى يجف ماؤه قليلاً، ثم نرفعه عن النار، ونتركه جانباً ليبرد ونصفيه، ونضيف إليه أربع ملاعق صغيرة من خل التفاح، وملعقتين صغيرتين من زيت اللوز، وست ملاعق كبيرة من أي كريم ترطيب، ونخلط المكوّنات معاً بشكل جيد، ثم نطبق كمية من المزيج على المنطقة المراد تنحيفها مع التدليك بحركات دائرية، ونتركه لمدّة ساعتين، ثم نشطفه بالماء الدافئ، ونكرر هذه العملية بشكل يومي حتى نحصل على النتائج المرغوبة.