عدن.. تردي خدمة الكهرباء جراء نفاد الوقود

المنامة - ياسر ابراهيم - ارتفعت ساعات انقطاع التيار الكهربائي في مدينة عدن (جنوبي اليمن)، إلى 13 ساعة مقابل ساعتي تشغيل، جراء نفاد الوقود.



وشكا مواطنون من ارتفاع ساعات انقطاع الكهرباء، منذ مساء السبت، لساعات طويلة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، داعين الحكومة إلى حل المشكلة بشكل عاجل.



وقال مصدر مطلع إن شحة مادة "الديزل" وعدم وصول حصص إضافية إلى المحطات الحكومية والمشتراه، تسبب بخفض التوليد إلى ساعات قليلة في اليوم.



وأشار المصدر إلى أنه وعند منتصف الليلة الماضية جرى برمجة ساعات الإطفاء إلى 13 ساعة انقطاع مقابل ساعتي تشغيل.



يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من تردي مماثل للخدمة في العاصمة المؤقتة عدن، جراء نفاد الوقود.



وتشهد العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية، منذ عدة سنوات أزمة خانقة في الكهرباء لأسباب تتعلق بالوقود وتهالك المحطات فضلا عن فساد مالي وإداري كبير.

