شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 30-10-2023 أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني استقر سعر الريال السعودي اليوم داخل فروع بنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري عند 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك البركة عرض بنك البركة سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستويات 8.03 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر عملة المملكة العربية السعودية في المصرف المتحد حافظ سعر الريال السعودي داخل فروع بنك المصرف المتحد أمام الجنيه عند مستويات 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر الريال السعودي سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك SAIB أبقى بنك SAIB على سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستويات 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بالموقع الرسمي للبنك المصري الخليجي عند 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي عرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات الصباحية عند 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري جاء سعر الريال السعودي أمما الجنيه المصري داخل فروع بنك أبو ظبي التجاري عند مستوى 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وصل سعر الريال السعودي أمام عملة مصر المحلية داخل فروع البنك الأهلي المصري عند 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع. سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر جاء سعر الريال السعودي على الموقع الرسمي لبنك مصر عند مستويات 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك القاهرة وصل سعر الريال السعودي اليوم أمام العملة المحلية لمصر داخل بنك القاهرة إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

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