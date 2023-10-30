هل تعلم مالذي يحدث لجسمك عند اكل العسل مع الثوم ع الريق فوائد مذهله لن تتوقعها"!

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عدن - ياسمين التهامي - الثوم نبتة سحرية. إنه بالتأكيد أفضل مضاد حيوي طبيعي. عندما تأكلون الثوم كل يوم، تستفيدون من فوائده التي لا تحصى.

في هذا المقال من kololk، سأقدم لكم أولاً فوائد هذه النبتة الخارقة. ثم كيف نحضر بسهولة هذا العلاج المنزلي المركب من الثوم والعسل. انظروا : ربما يكون الثوم هو النبتة الخارقة في عائلة ال Alliums. إنه من نفس عائلة البصل، فهو ينمو بسهولة في أنحاءٍ عديدة من العالم.

الثوم يستخدم على نطاق واسع في الطبخ بسبب طعمه اللذيذ ونكهته الحارة. إنه لا يضفي فقط طعماً لذيذاً على أطباقكم لكنه أيضاً أحد أقوى المضادات الحيوية. يمكن أن يشفي العديد من الأوجاع. خصائصه المضادة للبكتيريا، المضادة للالتهابات، المضادة للفطريات، المضادة للأكسدة معروفة جيداً. الخصائص الغذائية للثوم هناك نسبة مرتفعة من الفيتامينات والمعادن في الثوم. إليكم المعدل اليومي الموصى به الذي نجده في 100غ من الثوم : •منالفيتامين B6 : 95% •من الفيتامين %C :38 •من الحديد : 13% •من الكالسيوم : 80% •من الفوسفور : 22% الثوم دواء فعال واستهلاكه نيئاً يجلب العديد العديد من الفوائد للصحة. من جهة أخرى، هناك العديد من الاستخدامات للثوم في الطب الهندي والصيني.

من الثابت علمياً أن الثوم يخفض الكولسترول وارتفاع ضغط الدم. الاستهلاك اليومي للثوم يخفض أيضاً خطر الإصابة بنوبة قلبية وأمراض القلب والشرايين. إذا كان لديكم كريب، رشح، عدوى فطرية، إسهال، فالثوم هو علاج الجدات الذي يلزمكم لتعالجوا أنفسكم. العلاج المنزلي المركب من الثوم النيء والعسل 1.قشّروا فصي ثوم أو ثلاثة. 2.افرموها إلى قطع صغيرة.