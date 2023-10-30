شكرا لقرائتكم خبر عن "ولا بالأحلام تتيح استخدام هذا الإجراء لأول مرة..واتساب يعلن إطلاق ميزة جديدة"! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تطبيق واتساب “WhatsApp ” وفر تحديثًا جديدًا متعلق بطريقة التحقق من رقم الهاتف، فقد أضاف ميزة “التحقق من خلال الاتصال” كوسيلة افتراضية للتحقق من الحسابات.

تحديث واتساب يجلب طريقة التحقق بالاتصال بديلاً لرسائل النص

في الماضي، كانت الطريقة الافتراضية للتحقق هي “التحقق من خلال الرسائل القصيرة”، ويمكن للمستخدمين الوصول إليها عن طريق النقر على زر “التحقق من طريقة أخرى”.

وتعتمد هذه التغييرات على جهود تطوير واتساب لتحسين وتبسيط عملية التحقق وتوفير تجربة مستخدم سلسة. تجعل الطريقة الجديدة “التحقق من خلال الاتصال” أسهل للمستخدمين التحقق من هويتهم عن طريق تأكيد رقم هاتفهم.

ويعتبر واتساب واحدة من أبرز وأشهر تطبيقات الرسائل في العالم، ويسعى دائمًا لتحديث وتحسين وظائفها لضمان تقديم أفضل تجربة للمستخدمين. وتأتي هذه التحسينات في إطار الجهود المستمرة للشركة لضمان حماية الخصوصية والأمان لمستخدميها.

ومن المتوقع أن تستقبل هذه التحسينات ترحيباً من قبل مستخدمي واتساب، حيث تسهل العملية وتجعلها أكثر سلاسة وأمانًا.