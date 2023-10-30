سكان محليون: دوي سلسلة انفجارات عنيفة غربي صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - هزت انفجارات عنيفة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، صباح اليوم الاثنين، متسببة بحالة من الفزع في أوساط السكان.



وقال سكان محليون، إن انفجارات عنيفة هزت منطقة حدة والمناطق الجنوبية الغربية للعاصمة صنعاء.



وأضافوا أنهم سمعوا دوي سلسلة من الانفجارات في جبل عيبان، غرب العاصمة، مع صعود سحابات دخانية من المكان.



وتداول ناشطون على المواقع التواصل الاجتماعي صوراً لتلك الانفجارات التي لم تعرف طبيعتها حتى الآن.





ورجح إعلاميون وناشطون موالون لمليشيا الحوثي أن تكون تلك الانفجارات ناجمة عن تدريبات عسكرية للمليشيا الحوثية، فيما لم يصدر أي بيان توضيحي من المليشيا حيال ذلك حتى الآن.



والاثنين الماضي شهدت ذات المنطقة انفجارات متزامنة سُمع دويها في عدة أحياء جنوب وغرب العاصمة.



