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تفاصيل يشيب لها الرأس..عاملة منزلية في السعودية تغدر بالعائلة التي تعمل لديها وفعلتها صادم

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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل يشيب لها الرأس..عاملة منزلية في السعودية تغدر بالعائلة التي تعمل لديها وفعلتها صادم

الاثنين 30 اكتوبر 2023 الساعة 12:07

تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق رد فعل عاملة منزلية بعد تفاجئها بلقاء أختها. وفي الفيديو، يظهر لحظة لقاء العاملة المنزلية بأختها التي لم تراها منذ ثمانية سنوات، وتصاحب اللقاء بصراخ وعناق بينهما. 

وقد أبدت العاملة المنزلية فرحتها الكبيرة باللقاء من خلال الاحتضان والتقبيل، وكذلك القفز لأعلى. ويعتبر هذا اللقاء بمثابة فرصة نادرة للعاملة المنزلية للتواصل مع أختها بعد طول فراق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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