شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صفعة قوية من السعودية لأمريكا.. صفقة تاريخية مع كوريا تهز العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - �فادت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الاثنين، نقلاً عن شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية، بأن الشركة وقعت اتفاقية لتخزين النفط مع شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، بهدف إنشاء احتياطي مشترك من الخام يبلغ 5.3 مليون برميل على مدى 5 سنوات. تم الإعلان عن الاتفاقية في مؤتمر صحفي نُشر على مدونة شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية، في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الرياض لإجراء محادثات مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ولحضور فعاليات تجارية أخرى.وأوضحت شركة النفط الكورية أنها، من خلال تخزين نفط أرامكو في منشآتها، ستكون قادرة على تعزيز أمن الطاقة. ولم يتسن حصول تعليق من أرامكو حتى الآن. وذكر مكتب الرئيس الكوري الجنوبي أمس الأحد أن النفط سيخزن في منشأة بمدينة أولسان الساحلية بجنوب شرق كوريا. وأضاف أن كوريا ستحصل أيضاً على الحق في شراء النفط المخزن بشكل تفضيلي في حالات الطوارئ، وستحصل على رسوم إيجار عن فترة الخمس سنوات. تُعد كوريا الجنوبية خامس أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، والسعودية هي المورد الأول لها..

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