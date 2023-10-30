شكرا لقرائتكم خبر عن حبوب سحرية لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ وانبات الفراغات من أول استعمال... أسرع للصيدلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اك عدد من السيدات والفتيات يبحثون عن الطرق التي يمكن ان تساعد على تطويل الشعر وأنبات الفراغات وتكثيفه، فالشعر الطويل يضيف للسيدة مظهر جمالي رائع، لهذا السبب صار البعض يبحث عن طرق تساعد على تطويل الشعر في وقت قصير للغاية. والحل الوحيد سوف نعرضه لكم وهو حبوب من الصيدلية لا يعلم عنها الكثير من السيدات والفتيات فهي تساعد على تطويل الشعر وتقوم بمثابة حبوب سحرية تطول الشعر في أسبوع واحد. المكونات: حبة من الريفو. ملعقة من الملح. 2 ملعقة من الشامبو. 1/2 كوب من الماء. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونقلبهم جيدا. ثم نقوم بغسل الشعر به مع تدليك فروة الشعر لمدة 10 دقائق. ثم نقوم بغسله من على الشعر بواسطة الماء. ثم نكرر تلك الوصفة مرتين أسبوعيا حتى تعطي نتيجة فعالة. وصفة ثانيه لحبوب الريفو على الشعر تتكون تلك الوصفة من مكونات بسيطة وسهلة وتوجد في جميع المنازل وسوف نوضح لكم طريقة تحضيره من خلال النقاط التالية.. المكونات: إثنين حبة من الريف. ملعقة من البن. شامبو. ماء. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات. ثم نقوم بتقليبهم جيدا حتى تتجانس المكونات. ثم نقوم بغسل الشعر بها ونتركها لمدة 10 دقائق على الشعر . ثم نقوم بشطفها بالماء وسوف نلاحظ التخلص من الفراغات وأنبأت الشعر وجعل الشعر صحي ولامع.. فوائد حبوب ريفو للشعر تساعد على تطويل الشعر. تمنح الشعر اللمعان والحيوية. تساعد على التخلص من الفراغات الموجودة به. تساعد على التخلص من القشرة الموجودة في الشعر. قومي بمزج جميع المكونات في وعاء صغير ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو مع زيت الروز ماري مع ملعقة صغيرة من القرنفل سخّني المزيج قليلاً حتى يصبح دافئًا، ولكن ليس حارًا. قومي بتدليك فروة رأسك بلطف باستخدام هذا الزيت المدفأ. ابدئي من الجذور وانتقلي نحو أطراف الشعرقومي بتغطية شعرك بمنشفة دافئة واتركي الزيت يعمل لمدة ساعة على الأقل. حبوب سحرية لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ وانبات الفراغات من أول استعمال... أسرع للصيدلية