الحديدة.. العثور على جثة طفل جرفته السيول في حيس

المنامة - ياسر ابراهيم - عثر مواطنون على جثة طفل جرفته سيول الأمطار في مدينة حيس، جنوبي الحديدة (غرب اليمن).



وقال إعلام السلطة المحلية، في بيان، مساء أمس، إنه تم العثور على جثة الطفل (أديب حيدر حارث ـ 7 سنوات) الذي جرفته سيول الأمطار.



وأضافت أنه تم العثور على الطفل في مجرى سيل الشعينة في أرياف مدينة حيس.



وأشارت إلى أن سيول الأمطار التي شهدتها مدينة حيس وضواحيها، جرفت الطفل النازح في منطقة الغريب مساء السبت، ولم يتمكن الأهالي من إنقاذه نتيجة غزارة السيول، قبل أن يتم العثور على جثته أمس الأحد.



وشهدت مدينة حيس وضواحيها أمطارًا تدفقت خلالها سيول الأودية، وتسببت بأضرار في الممتلكات في القرى الواقعة شمال وشرقي المدينة، وفق البيان.

