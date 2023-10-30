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عدن - ياسمين التهامي - رسمياً قرار حكومي بتحديد سن التقاعد الرسمي للموظفين وتعيين مكافأة نهاية الخدمة

تسعى الدولة إلى توفير سبل الراحة للموظفين حتى تحقق لهم حياة كريمة للتخفيف من حمول الحياة الصعبة، فقامت الحكومة بإصدار قرار جديد لتحديد سن التقاعد للموظفين في القطاع الحكومي، حيث تم الانتهاء من مناقشة هذا القرار المهم الذي تم اجراءه من داخل لجنة القوى العاملة المقامة في مجلس النواب.

سن التقاعد وتعديلات قانون العمل الجديد لعام 2023

وفقا لما جاء في قانون العمل الجديد بعد حدوث تغييرات كثيرة عليه يجب تنفيذ هذه التعديلات داخل العمل التي جاءت على النحو التالي:

لا يحق للمسؤولين فصل أي موظف داخل المؤسسة التي يعمل بها أو وقفه عن العمل الا عند وصول سن التقاعد وعندما يصل الموظف لهذا السن له الحق في الحصول على كل مستحقاته من المعاش.

مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع العام وقانون العمل الجديد

بمجرد وصول الموظفين الى سن ال 60 سن المعاش الطبيعي يتم صرف من مكافأة نهاية الخدمة لهؤلاء الاشخاص حيث جاءت هذه المكافأة في إطار مجهودات الدولة التي قامت بها من أجل تقدير هؤلاء الموظفين الذين قضوا عمرهم في خدمة هذا العمل بهذه المكافأة فهى بمثابه شكر وتقدير كما انها عبارة عن صرف نصف شهر لاول خمس سنوات من العمل أما إذا توفي الشخص الموظف يتم صرف تلك المستحقات لذويه.