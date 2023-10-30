شكرا لقرائتكم خبر عن قشر البرتقال على بشرتك!.. ضاع عمرك وانتي بترمي "قشر البرتقال" طلع معجزة كبيرة للبشرة جربيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قشر البرتقال غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، كما أنه يحتوي على حمض الستريك الذي يعمل كعامل تبييض طبيعي، بالإضافة إلى زيت البرتقال الذي يعمل كمرطب فعال

فوائد قشر البرتقال للبشرة وطريقة استخدامه

إليك بعض فوائد قشر البرتقال للبشرة:

طريقة استخدام قشر البرتقال للبشرة

يمكن استخدام قشر البرتقال للبشرة من خلال تحضير قناع منزلي بسيط، وذلك بالخطوات التالية:

يمكنك تطبيق وصفة قشر البرتقال للبشرة مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على أفضل النتائج ، يمكنك أيضا استخدام قشر البرتقال الطازج بدلا من المجفف للعناية بالبشرة.