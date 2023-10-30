شكرا لقرائتكم خبر عن موعد حفل الكرة الذهبية 2023 والقنوات الناقلة له Ballon d’Or.. وقائمة المرشحين للجائزة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان موعد حفل الكرة الذهبية 2023 والقنوات الناقلة له Ballon d’Or، والذي سيشهد الإعلان عن الفائز بالجائزة التي يعتبرها البعض الأهم والأغلى في تاريخ كرة القدم، رغم أنها تُقدم من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.
موعد حفل الكرة الذهبية 2023 Ballon d’Or
وحددت فرانس فوتبول يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 موعدًا لحفل الكرة الذهبية 2023، في مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، ليتم الإعلان خلاله عن عدد من الجوائز على رأسها الفائز بالبالون دور لعام ألفين وثلاثة وعشرين.
القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2023
وسيتم نقل حفل الكرة الذهبية عبر العديد من القنوات والمنصات الإخبارية في الوطن العربي والشرق الأوسط، وفي مقدمتها قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة beIN Sports News، التي تنقل الحفل كل عام بشكل مفتوح ومجاني تمامًا.
وجاء تردد القناة على النايل سات:
بينما يأتي تردد القناة على عرب سات:
قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023
|اللاعب
|الفريق
|البلد
|جمال موسيالا
|بايرن ميونخ
|ألمانيا
|محمد صلاح
|ليفربول
|مصر
|كريم بنزيما
|ريال مدريد / الاتحاد
|فرنسا
|أندريه أونانا
|إنتر / مانشستر يونايتد
|الكاميرون
|جوسكو جفارديول
|لايبزيج / مانشستر سيتي
|كرواتيا
|جود بيلينجهام
|بوروسيا دورتموند / ريال مدريد
|إنجلترا
|بوكايو ساكا
|آرسنال
|إنجلترا
|كيفين دي بروينه
|مانشستر سيتي
|بلجيكا
|راندال كولو مواني
|آينتراخت فرانكفورت / باريس سان جيرمان
|فرنسا
|برناردو سيلفا
|مانشستر سيتي
|البرتغال
|خفيتشا كفاراتسخيليا
|نابولي
|جورجيا
|روبن دياش
|مانشستر سيتي
|البرتغال
|إيميليانو مارتينيز
|أستون فيلا
|الأرجنتين
|نيكولو باريلا
|إنتر
|إيطاليا
|إرلينج هالاند
|مانشستر سيتي
|النرويج
|مارتن أوديجارد
|آرسنال
|النرويج
|إلكاي جوندوجان
|مانشستر سيتي / برشلونة
|ألمانيا
|جوليان ألفاريز
|مانشستر سيتي
|الأرجنتين
|فينيسيوس جونيور
|ريال مدريد
|البرازيل
|ياسين بونو
|الهلال / إشبيلية
|المغرب
|روبرت ليفاندوفسكي
|برشلونة
|بولندا
|ليونيل ميسي
|إنتر ميامي / باريس سان جيرمان
|الأرجنتين
|رودري
|مانشستر سيتي
|إسبانيا
|أنطوان جريزمان
|أتلتيكو مدريد
|فرنسا
|لاوتارو مارتينيز
|إنتر
|الأرجنتين
|لوكا مودريتش
|ريال مدريد
|كرواتيا
|كيليان مبابي
|باريس سان جيرمان
|فرنسا
|هاري كين
|بايرن ميونخ / توتنهام
|إنجلترا
|فيكتور أوسيمين
|نابولي
|نيجيريا
|كيم مين جاي
|بايرن ميونخ / نابولي
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