شكرا لقرائتكم خبر عن موعد حفل الكرة الذهبية 2023 والقنوات الناقلة له Ballon d’Or.. وقائمة المرشحين للجائزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان موعد حفل الكرة الذهبية 2023 والقنوات الناقلة له Ballon d’Or، والذي سيشهد الإعلان عن الفائز بالجائزة التي يعتبرها البعض الأهم والأغلى في تاريخ كرة القدم، رغم أنها تُقدم من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

موعد حفل الكرة الذهبية 2023 Ballon d’Or

وحددت فرانس فوتبول يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 موعدًا لحفل الكرة الذهبية 2023، في مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، ليتم الإعلان خلاله عن عدد من الجوائز على رأسها الفائز بالبالون دور لعام ألفين وثلاثة وعشرين.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2023

وسيتم نقل حفل الكرة الذهبية عبر العديد من القنوات والمنصات الإخبارية في الوطن العربي والشرق الأوسط، وفي مقدمتها قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة beIN Sports News، التي تنقل الحفل كل عام بشكل مفتوح ومجاني تمامًا.

وجاء تردد القناة على النايل سات:

بينما يأتي تردد القناة على عرب سات:

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023