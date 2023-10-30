شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قصة خيالية في السعودية لرجل تبرع لأخته بكليته وبعد 24 عاماً حدث له مالم يكن بالحسبان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - �نهى الشاب مرزوق بن أحمد أبو رادية عسيري، معاناة والده مع الفشل الكلوي بالتبرع له بإحدى كليتيه. كان قد خضع والد مرزوق لعمليات غسيل لسنوات عدة تجرع خلالها أقسى وأشد أنواع الألم والتعب.وأجريت عملية زراعة الكلى صباح اليوم الاثنين في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد إجراء الفحوص الطبية ومطابقة التحاليل، وتكللت العملية بالنجاح وهما الآن بصحة جيدة ولله الحمد.وعبّر الشاب "مرزوق" عن سعادته بعد نجاح العملية، متمنيا في الوقت ذاته أن يكون قد استطاع أن يرد ولو جزءاً يسيراً من أفضال والديه عليه، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يلبس والده لباس الصحة والعافية، مقدمًا جزيل الشكر والتقدير للطاقم الطبي في المستشفى على متابعتهم وحرصهم. الجدير بالذكر أن والد الشاب سبق له التبرع لشقيقته قبل 24 سنة، وهو والد اللاعب مهند عسيري.قصة خيالية في السعودية لرجل تبرع لأخته بكليته وبعد 24 عاماً حدث له مالم يكن بالحسبان.

كانت هذه تفاصيل خبر قصة خيالية في السعودية لرجل تبرع لأخته بكليته وبعد 24 عاماً حدث له مالم يكن بالحسبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.