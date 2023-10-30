شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ماذا قال أنشيلوتي عن عدم حضور بيريز مباراة الكلاسيكو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحدث كارلو أنشيلوتي عن غياب فلورنتينو بيريز في مباراة الكلاسيكو

في المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، تحدث المدرب كارلو أنشيلوتي عن غياب رئيس النادي فلورنتينو بيريز عن الحضور في هذه المباراة المهمة. وعبر أنشيلوتي عن تفهمه لقرار بيريز وأكد أن القرارات التي يتخذها رئيس النادي هي لصالح الفريق.

القرارات الرئيسية لصالح النادي

أكد أنشيلوتي أنه لا يعرف تفاصيل القرارات التي يتخذها بيريز، ولكنه يثق في أنها تكون لصالح النادي. وأضاف أن الرئيس هو من يتحمل المسؤولية الكبيرة في إدارة النادي واتخاذ القرارات الهامة، وعليه أن يفعل ما يراه مناسبًا لمصلحة الفريق.

عدم حضور بيريز لمباراة الكلاسيكو

تحدث أنشيلوتي أيضًا عن عدم حضور بيريز لمباراة الكلاسيكو، وأشار إلى أنه لا يعرف الأسباب وراء ذلك. ولكنه أكد أن القرارات التي يتخذها رئيس النادي تكون بناءً على تقييمه للوضع وما يراه مناسبًا للفريق في تلك اللحظة.

ماذا قال أنشيلوتي عن غياب بيريز في مباراة الكلاسيكو؟

على الرغم من عدم معرفته بالتفاصيل، أعرب أنشيلوتي عن تفهمه لقرار بيريز بعدم حضور مباراة الكلاسيكو. وأكد أنه يثق في أن القرارات التي يتخذها الرئيس تكون لصالح النادي، وهذا هو الأمر الأهم بالنسبة له وللفريق..