شكرا لقرائتكم خبر عن للإمساك المزمن: 4 مشروبات عشبية فعالة للتخلص من الغازات وعسر الهضم والإنتفاخ وفعالة لتطهير المعدة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشتهر العديد من الأعشاب في الطب الشعبي. كعلاج ووقاية من الإمساك. الذي يتسبب بالآلام والغثيان والانتفاخ.



تعرفوا معنا على أفضل الأعشاب لعلاج الإمساك.

الشمر.

مليّن وله تأثير فعّال ولا يسبّب الأوجاع في البطن. وإن تناول الشمر قبل الوجبات بربع ساعة. يساعد على تطهير المعدة. التخفيف من الغازات والانتفاخ. مساعدة العصارة المعدية في عملية الإفراز بشكل طبيعي. التخلص من الأعراض الناتجة عن عسر الهضم وقرحة المعدة. معالجة متلازمة القولون العصبي والمغص المصاحبين للإمساك. وتسهيل عملية الإخراج.

بذور الشيا.

تساعد في تقليل الإصابة بالالتهابات. وتحافظ على مستويات الكولسترول عند الحدّ المناسب. كمية قليلة فقط من بذور الشيا (نحو 28 غراماً). تكفي لمدّ الشخص البالغ بثلث كمية الألياف التي ينصح بتناولها في اليوم.

البابونج.

يساعد مشروب البابونج في تهدئة الأمعاء والاسترخاء الشديد. مما يجعل التبرز سلساً. ولهذا فهو يعد مفيد وهام جداً للتخلص من صعوبات التبرز.

الزنجبيل.

يساهم مشروب الزنجبيل في تعزيز الهضم. وتحسين حالة المعدة والجهاز الهضمي.