شكرا لقرائتكم خبر عن انسي البوتوكس.. خلطة ورق الغار السحرية لإزالة التجاعيد العميقة والخطوط الدقيقة بوقت وجيز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لورق الغار العديد من الجوانب الإيجابية على البشرة، فلا يقتصر دورها على العناية بالبشرة بل يمكن استخدامها في الحفاظ على جمال المرأة أيضا. فعلى سبيل المثال يعتقد أن ورق الغار يقوم بمكافحة حب الشباب وتهدئة الالتهابات كما أنه يمكن استخدام الزيت المستخرج منه في ترطيب البشرة.

ـ ورق الغار لشد التجاعيد:

قبل كل شيء، قومي بمزج ملعقة كبيرة من مسحوق ورق الغار مع ملعقة من بودرة الحليب وملعقة من العسل.

وبعد ذلك قومي بخلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

ثم بعدها ضعي الخليط على وجهك بشكل متساو واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يجف.

وبعد انتهاء الوقت قومي بشطف وجهك بالماء الدافئ وجففه بلطف باستخدام منشفة ناعمة.

ولأجل الحصول على أفضل النتائج قومي بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

سوف تلاحظين بأن بشرتك ستبدو مشدودة وخالية من التجاعيد وناعمة كالحرير.

*ماسك ترطيب البشرة بورق الغار:

وهنا قومي في البداية بغلي بعض أوراق الغار في وعاء به ماء حتى يتكون بخار.

بعد ذلك قومي بتغطية وجهك بمنشفة وعرضيه للبخار المنبعث من الوعاء.

ومن الأفضل أن تبقي وجهك على بعد مسافة آمنة من الوعاء لتجنب الحرارة الزائدة.

ثم اتركي وجهك تستمتع بالبخار لمدة تقريبا 10 دقائق.

إن هذا الوقت يكفي لتفتيح المسام وتنقية البشرة.

ثم وبعد هذه الخطوة يمكنك أن تقومي بتطبيق خطوة مهمة جدا للعناية بالبشرة.

وفي الأخير استخدمي سيدتي العزيزة قطعة من القطن ومرريها بلطف على وجهك كأنك تقومين بتدليكه.

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