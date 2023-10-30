شكرا لقرائتكم خبر عن «اوعي ترميه تاني».. تفل القهوة عبارة عن كنز في بيتك وانتي متعرفيش اهميته هيرجعك 20 سنة لورا .. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القهوة هي واحدة من أشهر المشروبات في العالم، وتمتاز بشعبية كبيرة بين الناس، خاصة في الصباح، حيث يعتبر الكثيرون تناولها جزءًا أساسيًا من روتينهم اليومي تحتوي القهوة على الكافيين، وهو مركب يساهم في تحفيز الدورة الدموية والتخلص من الخمول، مما يمنح الشخص شعورًا بالنشاط واليقظة أثناء العمل ومع ذلك، قد لا يعرف الكثيرون أهمية تفل القهوة الذي يتبقى في الفنجان بعد الانتهاء من شربها فعلى الرغم من أنه قد يبدو عديم الفائدة، إلا أنه يحمل فوائد مذهلة للبشرة فتفل القهوة يمكن أن يستخدم للتخلص من مشاكل البشرة المختلفة فهو يحتوي على مضادات الأكسدة والمواد المضادة للالتهابات التي تساهم في تحسين صحة البشرة ومكافحة علامات الشيخوخة كما يمكن أن يعمل كقناع طبيعي للوجه، حيث يساعد في تنقية البشرة وتنظيف المسام وتفتيح البقع الداكنة.

المكونات:

الخطوات:

من المهم أن تتأكد من تجنب منطقة العين عند وضع الخليط على البشرة يُنصح باستخدام هذه الوصفة بانتظام للحصول على النتائج المرجوة، ويمكن تكرارها مرتين في الأسبوع قبل استخدام أي وصفة جديدة على البشرة، يُفضل إجراء اختبار صغير على جزء صغير من البشرة للتأكد من عدم حدوث أي تفاعلات جلدية سلبية.

فوائد تفل القهوة للبشرة

التفل المتبقي من القهوة يحتوي على كمية من الكافيين، وهذا المركب يساهم في تحفيز الدورة الدموية في منطقة الوجه وبفضل هذا التحفيز، يمكن أن يساهم التفل في شد البشرة والتقليل من ظهور التجاعيد وعلامات تقدم السن مضادات الأكسدة الموجودة في التفل المتبقي من القهوة تلعب دورًا هامًا في مكافحة حب الشباب فهي تعمل على تنقية البشرة ومكافحة البكتيريا المسببة للحبوب بشكل فعال تمتلك حبيبات التفل الخشنة خصائص تقشيرية وتنظيفية وبالتالي، فإن استخدام التفل يمكن أن يساعد في إزالة الأتربة والأوساخ والخلايا الميتة من سطح البشرة، مما يساهم في تحسين مظهرها وإعطائها إشراقًا يمكن أن يساهم التفل في تقليل الانتفاخات والهالات السوداء حول العينين، وهي مشكلة شائعة ترتبط بعلامات الشيخوخة فإن تدليك البشرة بالتفل يمكن أن يعزز الدورة الدموية ويحسن تصريف السوائل، مما يقلل من الانتفاخات ويفتح منطقة العين.