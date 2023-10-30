شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى القولون العصبي .. تناولو هذه ‘‘المشروبات الطبيعية’’ المذهلة للتخلص من المعاناة والمرض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر القولون العصبي من أهم المشاكل المرضية لدى الكثير من الناس، وهناك الكثير منهم لا يعرفون أهم العادات الصحية والأطعمة التي تساعدهم على علاج القولون العصبي، وفي هذا المقال سنتعرف معاً على أهم طرق علاج القولون العصبي بالاعشاب وما هي الأطعمة التي يُنصح بها.

علاج القولون العصبي بالاعشاب الموجودة في المنزل هناك بعض الأعشاب التي يمكن أن تخفف من آلام القولون العصبي، كما أنها تفيد في حالات الإمساك أو الإسهال المرتبطة بالقولون، ومن طرق علاج القولون العصبي بالاعشاب ما يلي: النعناع للقولون يقلل النعناع من أعراض القولون العصبي مثل التقلّصات، والانتفاخ والإسهال، بسبب زيت المنثول، والذي يخفف من آلام عضلات الجهاز الهضمي والأمعاء ويطرد الغازات، يمكن إضافة زيت النعناع إلى كوب من الماء الدافئ وشربه من ثلاثة إلى أربع مرات يومياً حتى تشعر بالتحسن.

ويمكن كذلك إضافة أوراق النعناع المجففة إلي الماء المغلي لمدة 10 دقائق ثم تناوله، ولكن يجب عدم الإفراط في تناول النعناع بكميات كثيرة لأنه قد يسبب غثيان، وفقدان للشهية، واضطرابات في الجهاز العصبي. الشمر للقولون تساعد بذور الشمر علي تخفيف تقلّصات الأمعاء والانتفاخات المُصاحبة للقولون العصبي، أضف ملعقة إلى اثنين من بذور الشمر المطحونة إلى الماء، وقم بغليها لمدة 10 دقائق حتى تحصل على شاي الشمر العشبي، أو تناول ملعقة من بذور الشمر مباشرة مرتين في اليوم، يساعد ذلك أيضاً على التخفيف من أعراض القولون العصبي.

الزنجبيل للقولون يساعد الزنجبيل علي طرد الغازات و علاج الانتفاخ، لذا يُنصح بتناوله لمن يعانون من أمراض القولون، كما أنه يعمل كمضاد لالتهابات الأمعاء، ويساعد على ارتخاء عضلاتها، يمكنك تناول الزنجبيل إما بإضافته إلي الماء المغلي ثم شربه كمشروب دافئ لعلاج آلام التقلّصات، أو بإضافته إلى العسل وتناوله قبل الوجبات لتحسين الهضم، ولكن يُنصح من يعانون من ارتفاع ضغط الدم بتجنّب الزنجبيل.

علاج القولون العصبي بالاعشاب الطبيعية

شاي البابونج شاي البابونج

يساعد علي منع التقلّصات، والإسهال، والتهابات القولون العصبي، وما يصاحبه من أعراض، أضف 3 ملاعق من البابونج المجفف إلى الماء مع غليهما لمدة 15 دقيقة، قم بتصفيته، وأضف قليل من الليمون، ثم تناوله ثلاث مرات يومياً.

عنب الثعلب الهندي

عنب الثعلب الهندي، ويعرف أيضاً باسم amla، ويعتقد أن محتوى فيتامين C في العشبة هو ما يساهم في خصائص العشبة المُسهلة، ويمكن العثور على العشبة نفسها في شكل مسحوق، أو في شكل كبسولات.

اوراق التوت الأسود أو نبات العُليق

وتعمل كمادة قابضة أو مُمسكة، للمساعدة على تخفيف الإسهال، ورغم أن تناولها يكون أكثر شيوعًا في شكل الشاي العُشبي، ولكن يمكن أيضًا العثور على خلاصة أوراق العليق في شكل سائل.

علاج القولون العصبي بالاعشاب الاخرى

الاوريجانو الأوريجانو هو عشبة تُستخدم عادة في الطهي، وتحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية، غالبًا ما يتم تناوله كـ زيت، والذي يمكن وضعه في كبسولات لتقليل فرص عسر الهضم، كما أنه قد يخفف من الإسهال، وعدة أعراض أخرى في الجهاز الهضمي. صبار الالوفيرا رغم أن الاستخدام الأشهر لـصبار الألوفيرا يكون في الأغراض التجميلية غالباً، ولكنه يعتبر أيضاً من إحدى طرق علاج القولون العصبي بالاعشاب فهو يساعد في تخفيف أعراض القولون العصبي، يمكن العثور على عصير الألوفيرا، وهو أحد الأشكال الأكثر شيوعًا لمكملات الصبار، في معظم متاجر الأغذية الصحية، وتُظهر بعض الأبحاث أنه يقلل من الألم، والغاز والتشنج في البطن.

اطعمة للقولون العصبي

والآن بعد أن تعرفنا على طرق علاج القولون العصبي بالاعشاب إليكم بعض الأطعمة التي يمكنكم تناولها لتحسين عملية الهضم وتخفيف آلام القولون العصبي: تناول كميات كبيرة من اللاكتوز يسبب آلام وتقلصات في البطن، لذلك يمكن استبدال حليب الأبقار بحليب الصويا، أو حليب الشوفان، أو حليب الأرز، كما يمكن أيضاً تناول الزبادي الخالي من اللاكتوز، فهو يساعد على تسهيل عملية الهضم بشكل جيد.

يُنصح بتناول الموز لمن يعانون من القولون العصبي، حيث أن الموز من الفواكه قليلة الفركتوز، وهي من أفضل الخيارات في حالة القولون العصبي، كما أنه قد يساعد على علاج الإسهال، وهو غني بـ البوتاسيوم الذي يقلل من الانتفاخ و الغازات، ويمكن أيضاً تناول التوت، والشمام، والكيوي. بعض الخضروات مثل القرنبيط والكرنب تسبب غازات وانتفاخات البطن، لذلك يمكن تناول أنواع أخرى من الخضار، وتشمل الباذنجان، والفاصوليا الخضراء، والكرفس، والجزر، والسبانخ، والبطاطا الحلوة، والكوسا، هذه الخضروات لا تسبب انتفاخ البطن، كما أنها تحتوي على الألياف التي تساعد على الهضم بصورة أفضل.

الشوفان غني بالألياف التي يحتاجها الجسم، كما أنه غني بـ مضادات الأكسدة، والبروتين، والكالسيوم، والحديد، وفيتامين ب1، والفوسفور، والمغنيسيوم، والزنك، ويمكن استبدال البقوليات التي قد تسبب تهيج القولون مثل الفول والعدس، بالشوفان أو حبوب الكينوا، حيث أن البقوليات الأخرى تحتوي على مواد غير قابلة للهضم.

المصدر: كل يوم معلومة طبية