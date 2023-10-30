شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب شهير يحسن الذاكرة والتركيز ويخفف من الآم الصداع ومشكلات الهضم ويخلصك من رائحة الفم ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعد النعناع من أشهر النباتات العشبية، وينتمي النعناع إلى عائلة تُسمى الفصيلة الشفوية، لاحتوائه على على كمية كبيرة من العناصر الغذائية، مثل: المنغنيز، والحديد، والكالسيوم، وفيتامين أ.

وحول فوائد شرب النعناع

1. السيطرة على اضطرابات المعدة ومتلازمة القولون العصبي: النعناع يخفف المشكلات الهضمية، لاحتوائه على مركبات ترخي الأنسجة في المسالك المعوية، إضافة إلى تخفيف الآم المعدة لدى الأطفال، كما يتميز بتأثيره المضاد للتشنجات، ويقوم بإرخاء عضلات الجهاز الهضمي ويخفف من أعراض القولون العصبي التي تشمل الألم في المعدة، وانتفاخات وتراكم الغازات، والإسهال.

2. السيطرة على تشنجات المريء: تشير العديد من الدراسات إلى أن منتجات النعناع تساعد على تقليل تقلصات المريء، حيث يساعد خلط بضع قطرات من خلاصة النعناع في كوب من الماء وشربه قبل تناول الطعام في منع التقلصات.

3. يساعد في علاج حالات الصداع: يعد المنثول هو العنصر النشط في النعناع، وتظهر بعض الدراسات أنه من الممكن أن يخفف من الآم الصداع النصفي، ويقلل من الأعراض الأخرى، مثل: الغثيان والقيء المصاحب للصداع.

4. التخلص من رائحة الفم الكريهة: يتميز النعناع بخصائصه المضادة للبكتيريا فيُعتقد أنه يمنع البكتيريا من تشكيل طبقة المينا على الأسنان، ويساعد على التخلص من رائحة الفم إلى جانب قتل البكتيريا.

5. التخفيف من انسداد الجيوب الأنفية والأعراض المصاحبة للبرد: يساعد نشاط النعناع ضد البكتيريا في محاربة نزلات البرد والمخاط الذي ينشأ في الجيوب الأنفية، ويساعد على التنفس بسهولة أكبر، وفق "ويب طب".

6. التخفيف من أوجاع الدورة الشهرية: يساعد المنثول في النعناع على التخفيف من شدة أوجاع الدورة الشهرية لدى بعض النساء، ويقصر من طول فترة الدورة أيضًا، وتعد هذه من أهم فوائد شرب النعناع.

7. يخفف من الحساسية الموسمية: يحتوي النعناع على مركب يسمى حمض الروزمارينيك (Rosmarinic acid) الذي بدوره يقلل تفاعل الهيستامين في الجسم، ويقلل من أعراض الحساسية الموسمية التي تشمل: تهيج الأنف، والعطس، واحمرار وحكة العين.

8. تخفيف حالات الغثيان الناتج عن تلقي العلاج الكيميائي: يُعد الغثيان والتقيؤ من الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي لمرض السرطان، وتبين أن النعناع يساعد على التخفيف من هذه الأعراض.

9. التخفيف من حالات عسر الهضم: يُهدئ النعناع من توتر عضلات المعدة ويحسن تدفق العصارة الصفراوية، ولكن يجب عدم استخدامه لمن يعاني من ارتجاع معدي مريئي.

10. يُحسن من الطاقة: قد يُحسن مشروب النعناع من مستويات الطاقة ويقلل من التعب، ولكن لم يتم إجراء أبحاث علمية حول شاي النعناع تحديدًا ومع ذلك توضح الأبحاث أن المواد الطبيعية الموجودة في النعناع لها أثر محتمل ومفيد على الطاقة.

11. مفيد قبل النوم: يُعد مشروب النعناع مثاليًا قبل النوم؛ لأنه خالٍ من الكافيين، بالإضافة لقدرة النعناع بالعمل كمرخي للعضلات.

12. يساعد في تخفيف الوزن: يُعد مشروب النعناع مشروب خالٍ من السعرات الحرارية وله نكهه حلوة، وهذا ما يجعله خيار جيدًا عند محاولة إنقاص الوزن.

13. تحسين القدرة على التركيز: قد يساعد زيت النعناع الموجود في مشروب النعناع على تحسين الذاكرة والتركيز.