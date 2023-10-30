شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الماء الساخن الممزوج بالفلفل الأسود لمدة 30 يوم وشاهد ماذا سيحدث لجسمك ؟ستدهشك النتائج! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل تشعر بالتعب في كثير من الأحيان ؟ هل تعتقد بضعف الجهاز المناعي الخاص بك علي مر الزمن ؟ نحن نعلم بأن هذا الشعور غير مريح ومتعب . يمكنك تجربة الماء الساخن مع الفلفل الأسود لمدة 30 يوم لإستعادة قوة جسمك من جيد. إذا كنت تعاني من الأمراض التي تعمل علي إستنزاف طاقتك وتحتاج إلي زيادة إنتاجيتك اليومية . هل تعلم بان ضعف الجهاز المناعي الخاص بك يعني أن الجسم غير قادر علي محاربة الكائنات المسببة للمرض ويجعلك تسقط بسرعة ولذلك لا تقلق فإن مكونات المطبخ سوف تساعدك في علاج كل مرض .

تعتقد بأن الفلفل الأسود يستخدم لمجرد إعطاء نكهة أفضل لأي وصفة . ولكن الفلفل الأسود ملك التوابل لأن يقدم العديد من الفوائد الصحية ويدم لك نكهة ممتازة لطبق الوجبة الخاصة بك. إستخدام الفلفل الأسود يساعدك علي فقدان الوزن والمساعدة علي الهضم وتخفيف السعال والبرد وزيادة التمثيل الغذائي بالإضافة إلي علاج مشاكل الجلد . لأن الفلفل الأسود غني بالعناصر الغذائية مثل المنجنيز، النحاس، المغنسيوم، الكالسيوم، الفوسفور، الحديد، البوتاسيوم، الفيتامينات مثل الريبوفلافين، فيتامين ج، فيتامين ك، فيتامين ب6 . يحتوي الفلفل الأسود علي نسبة عالية من الألياف الغذائية ويحتوي علي كمية معتدلة من البروتين والكربوهيدرات وإليك فوائد تناول ماء الفلفل الأسود الساخن لمدة 30 يوم .

وصفة الماء الساخن مع الفلفل الأسود :

ينصح بتناول الماء الساخن الممزوج بالفلفل الأسود المجروش ( 2 كوب من الماء المغلي و2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون) ، على معدة فارغة كل صباح لمدة شهر ، تساعدك على تحسين صحتك بصورة كبيرة .

فوائد تناول ماء الساخن بالفلفل الأسود لمدة 30 يوم

1.تحسين صحة الجهاز الهضمي :

يعمل تناول ماء الفلفل الأسود الساخن علي تحفيز العصائر الهضمية والإنزيمات وبالتالي تعزيز الهضم . عندما تستهلك الفلفل الأسود يزيد من إفراز حمض الهيدروكلوريك في المعدة وبالتالي تسهيل الهضم . الهضم السليم عنصر ضروري لتجنب الإسهال، الإمساك، المغص . تساعدك ماء الفلفل الأسود الساخن علي منع تشيكل الغازات المعوية وعندما تضاف إلي النظام الغذائي للشخص تعزز من العرق والتبول وبالتالي التخلص من إزالة السموم في الجسم . يعمل التعرق علي إزالة السموم من الجسم وتنظيف مسام أي أجسام غريبة والتخلص من المياه الزائدة . من حيث التبول، يمكنك إزالة حمض اليوريك واليوريا والمياه الزائدة . هناك حوالي 4 % من البول دهون. عندما تتمتع بالهضم الجيد يساعدك علي فقدان الوزن ويحسن صحة الجسم بشكل عام ويمنع المشاكل المعوية الشديدة . كما أن ماء الفلفل الأسود الساخن طادر للريح ويسهل من طرد الغازات بصفة عامة أظهرت الأبحاث الفلفل الأسود له تاثير إيجابي علي إنزيمات البكنرياس مما يعود بالنفع علي العملية الهضمية الشاملة .

2.الحماية من السرطان :

وقد أظهرت الدراسات أن عنصر البيبرين في الفلفل الأسود يمارس نشاط وقائي ضد العديد من اشكال السرطان. يقوم عنصر البيبرين الموجود في ماء الفلفل الأسود الساخن بزيادة إمتصاص العناصر الغذائية الأخري مثل السيلينوم، الكركمين، بيتاكاروتين، الفيتامينات مثل فيتامين ب . العناصر الغذائية عنصر حيوي لصحة الأمعاء والوقاية من السرطان .

أظهرت دراسة كندية أن تقيد خصائص المضادة للسرطان من الفلفل الأسود إلي البيبرين. يعمل ماء الفلفل الأسود الساخن علي تقليل توتر المستقيم ومنع الإصابة بسرطان القولون . وأظهرت خصائص مماثلة في حالات سرطان البروستاتا . لأنه تم العثور علي البيبرين فعال في تعزيز العلاج الكيميائي لسرطان البروستاتا .

3.خفض ضغط الدم :

أظهرت التقارير أن اليبيرين الموجودة في ماء الفلفل الساخن يساعد علي خفض ضغط الدم علي الحيوانات ويمكن أن تكون له أثار مماثلة في البشر . عندما تتناول البيبرين عن طريق الفم تتمكن من السيطرة علي زيادة ضغط الدم . كما أثبت إبتلاع البيبرين فعال في السيطرة علي ضغط الدم . وفي دراسة أخري، أن البيبيرين يعزز التوافر البيولوجي من الكركمين وهو مركب أخر يوجد في الكركم .

4.تعزيز فقدان الوزن :

وجدت الدراسات أن ماء الفلفل الأسود الساخن يحتوي علي مركب يحفز علي العطس ويحارب تشكيل الخلايا الدهنية . هذه الطريقة تدفعك لفقدان الوزن بفعالية . ويصبح ماء الفلفل الساخن بديل للعلاجات المتعلقة بمشاكل الدهون . ومن خصائص الفلفل الأسود تمنع تكوين الخلايا الدهنية وتطلق سلسة من التفاعلات التي يمكن أن تبقي تشكيل الدهون في الإختيار . أيضاً ماء الفلفل الأسود عنصر مدهش لفقدان الوزن لأن الفلفل يحتوي علي 8 سعرات حرارية فقط .

5. تقليل البرد والسعال :

تم إستخدام ماء الفلفل الأسود الساخن منذ العصور القديم لهذا الغرض في الطب الصيني القديم .ومن المعروف أن الفلفل الأسود يعمل علي تحفيز الدورة الدموية وتدفق المخاط . وعند الجمع بين الفلفل الأسود والماء الدافي و2 ملاعق من العسل وتغطية الكوب لفترة حتي يتم نقعه لمدة 15 دقيقة . يمكنك تناول هذا المشروب ثلاث مرات في اليوم للتخلص من إحتقان الجيوب الأنفية.

يمكن لماء الفلفل الساخن أن يعمل علي تخفيف أعراض الربو . وجدت دراسة أجريت علي مرضي الربو في منشأة الرعاية المتخصصة بأن ماء الفلفل الأسود ساعدهم علي التحسن. يساعدك ماء الفلفل الساخن علي التخلص من مشاكل الجهاز التنفسي الأخري مثل السعال الديكي .

6. محاربة العدوي :

يتميز ماء الفلفل الساخن بأن له خصائص مضادة للجراثيم تأتي في اللع. وفقاً لدراسة أجريت في جنوب أفريقيا بأن البيبرين الموجود في الفلفل الأسود يظهر تأثيرات ليرفيسيدال ويساعد علي منع العدوي ومنع إنتشار المرض .

7. خصائص مضادة للأكسدة :

يتميز الفلفل الأسود بأن له خصائص مضادة للأكسدة رائعة والتي تسهم في تعزيز صحتك بطرق عديدة . تعمل المواد المضادة للأكسدة علي مقاومة تأثير الجذور الحرة المسببة للأمراض المناعية . في دراسة هندية أخري، أظهرت الفئران المصابين بالإجهاد التأكسدي وعند الحصول علي ماء الفلفل الساخن يؤدي إلي تحسن كبير في حالتهم .

ووجد إختبار أخر أجراه المعهد الوطني للتغذية في الهند أن ماء الفلفل الأسود يحتوي علي أعلي تركيز للمواد المضادة للأكسدة في جميع الأطعمة التي تم تحليلها. بالإضافة إلي أن الفلفل الأسود يحتوي علي أعلي محتوي من الفينول . هذا المحتوي للمواد المضادة للأكسدة العالية تمكن الفلفل الأسود من تقديم فوائد وقائية للأمراض الخطيرة مثل السرطان .





يزيد الفلفل الأسود من التوافر البيولوجي للمواد الغذائية في الأطعمة والمكملات الغذائية وبالتالي يتحول ماء الفلفل الأسود إلي مادة علاجية فعالة

8. صحة الفم :

تناول ماء الفلفل الأسود واحد من الخلطات الطبيعية للحفاظ علي صحة الفم والأسنان وغيرها من إلتهابات الفم الأخري . عن طريق الفم لأن له خصائص مضادة للبكتريا . يحتوي الفلفل الأسود علي خصائص مضادة للإلتهابات تساعد في علاج إلتهاب اللثة. يمكنك خلط كمية من الملح مع الفلفل الأسود والماء الساخن للغرغرة بالخليط وفرك اللثة بالخليط للتخلص من ألم الأسنان . يمكنك خلط الفلفل الأسود مع زيت القرنفل وتطبيقه علي المنطقة المصابة .

9. تعزيز صحة الدماغ :

يمتلك ماء الفلفل الأسود الساخن تأثير صحية علي الدماغ . لأن البيبرين الموجود في الفلفل الأسود يعمل كإنزيم يعمل علي كسر السيرتونين وهو ناقل عصبي مهدئ. هذا الإنزيم يحط من عمل هرمون اخر وهو الميلاتونين الذي ينظم دورة النوم . يمتلك البيبرين أيضاً اهمية كبري في الحماية من مرض باركسنون . يمكنك تناول الفلفل الأسود لتقليل الأعراض وملاحظة أثار مماثلة في حالة الإصابة بالإكتئاب

يعمل الفلفل الأسود علي تأخير شيخوخة الدماغ ومنع الإصابة بالزهايمر . يمكن أيضاً أن يعزز من النشاط العصبي في الدماغ . كما أنه يحمي الخلايا العصبية ويمنع الموت المبكر للخلايا وعلاوة علي ذلك، فقد أظهرت أثار جيدة لمرضي السكتة الدماغية .

10.تحسين الخصوبة عند الرجال :

يعمل خليط الفلفل الأسود دور هام في تحسين الخصوبة عند الذكور. ومن المعروف أن زيادة مستويات التستوستيرون كما أنه غني بالزنك والمغنسيوم وهما من المعادن الضرورية للهرمونات الجنسية عند الذكور . كما أنه يزيد من عدد الحيوانات المنوية وتركيزها. يعمل الزنك في الفلفل الأسود علي تطوير حركة الحيوانات المنوية .

11. يساعد في الإقلاع عن التدخين :

أظهرت الدراسات أن إستنشاق بخار ماء الفلفل الأسود الساخن يقلل من أعراض الإقلاع عن التدخين كما أنه يؤدي إلي إنخفاض الرغبة الشديدة في السجائر . وكلما إستنشقت بخار ماء الفلفل الأسود يساعدك في تجنب التدخين مرة أخري .

12. علاج مرض السكري :

قد تساعدك مضادات الأكسدة في ماء الفلفل الأسودعلي تنظيم مستويات السكر في الدم . فهو يساعدك في علاج إرتفاع السكر في الدم وبالتالي مساعدة مرضي السكري . وقد أثبتت الدراسات التي أجريت عام 2013 أن ماء الفلفل الأسود يعمل علي تثبيط الإنزيم الذي يكسر النشا في الجلوكوز ويجعل أعراض السكري أسوأ . ولكن تناول الفلفل الأسود يؤخر من إمتصاص الجلوكوز .

13. مقاومة الجذور الحرة :

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في ماء الفلفل الأسود علي مقاومة الجذور الحرة التي تسبب علامات الشيخوخة وتضر بشرتك وشعرك. يحارب الفلفل الأسود علامات الشيخوخة المبكرة بما في ذلك التجاعيد والخطوط الدقيقة وحتي البقع الداكنة .

يمكنك ببساطة تناول ماء الفلفل الأسود مع العسل لتعزيز أثاره علي الجلد وتناوله أو تطبيقه علي الجلد .

14. العناية بالبشرة :

يساعدك الفلفل الأسود في علاج البهاق وهو مرض جلدي شائع يحدث بسبب أن بعض المناطق في الجلد تفقد تصبغها الطبيعي وتتحول إلي اللون الأبيض . وفقاً لما ذكره الباحثين فإن عنصر البيبرين الموجود في الفلفل الأسود يمكن ان يحفز من إنتاج الخلايا الصباغية. فهو علاج موضعي جيد للعلاج البهاق والحماية من أثر أشعة الشمس الضارة .

15. التخلص من قشرة الرأس :

إذا كنت تعاني من مشاكل قشرة الرأس وفإن ماء الفلفل الأسود الساخن هي أفضل علاج بالنسبة لك . يمكنك إضافة معلقة صغيرة من الفلفل الأسود إلي كوب ماء ساخن وإستخدام الماء في شطف الشعر يفضل تركه لمدة 30 دقيقة تقريباً قبل غسل الشعر بالماء والشامبو .

16. تنشيط الشعر :

يمكنك خلط معلقة صغيرة من الفلفل الأسود والليمون والماء الدافئ وتطبيق الخليط علي فروة الرأس يعمل هذا الخليط علي تنشيط فروة الراس ويجعلها لامعة ومتألقة . ترك الخليط لمدة 10 – 15 دقيقة وشطفه بالماء البارد . الإستخدام المنتظم لهذا الخليط يساعدك في منع الإصابة بالصلع .