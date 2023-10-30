اليوم 24 من الحرب على غزة.. القسام تبث تسجيلات لأسيرات إسرائيليات واشتباكات برية بين المقاومة الاحتلال

لليوم الـ 24 على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتفع عدد شهداء العدوان على غزة في يومه الـ24، إلى 8306 شهداء، بينهم 3457 طفلاً و2062 امرأة و460 مسناً، بحسب وزارة الصحة في غزة.



توغلت صباح اليوم الاثنين، قوة من دبابات وجرافات الاحتلال إلى شارع صلاح الدين من منطقة جحر الديك، شرقي قطاع غزة، قبل أن تتصدى لها المقاومة وتجبرها على الانسحاب، فيما تتواصل الاشتباكات البرية العنيفة في مناطق شرق وشمال القطاع.



كما بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسجيلا لأسيرات إسرائيليات في غزة يوجهن رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يطالبنه فيها بالعمل على إطلاق سراحهن.



جاء ذلك بعد أن توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي -عبر منطقة رخوة في جنوب شرق مدينة غزة ووصلت إلى شارع صلاح الدين، قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع، وفق ما أكده المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.



في غضون ذلك، وجّهت كتائب عز الدين القسام ضربات صاروخية لمدينتي عسقلان وأسدود ومستوطنات متاخمة لغزة، وذلك غداة إعلانها عن تنفيذ إنزال خلف خطوط قوات الاحتلال على حدود القطاع.



وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا فجر اليوم الاثنين مدينة جنين ومخيمها لتندلع اشتباكات عنيفة مع المقاومين، وأسفر الاقتحام عن استشهاد 4 فلسطينيين، في حين أكدت كتيبة جنين -التابعة لسرايا القدس– أنها أوقعت قتلى وجرحى إسرائيليين خلال العملية.