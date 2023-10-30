شاهد .. تسريب صور من ليلة زفاف الطالبة السعودية على الوليد بن طلال.. ارتدت أجمل ما لديها وظهرت كأنها حورية من الجنة.. شاهد

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب صور من ليلة زفاف الطالبة السعودية على الوليد بن طلال.. ارتدت أجمل ما لديها وظهرت كأنها حورية من الجنة.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في منتصف عام 2008، تزوج رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، من أجمل فتاة سعودية في ذلك الوقت، هي “أميرة بنت عيدان الطويل”، ودفع مهرها 25 مليون ريال سعودي، بحسب ما كشفته مصادر مقربة من الملياردير السعودي الوليد بن طلال البالغ من العمر (60 عاما) والذي يعد واحداً من أغنى أثرياء العالم، ويحتل المرتبة 34 في قائمة أثرياء العالم، طبقا للقائمة السنوية التي تصدرها مجلة فوربس.

نبذة عن الوليد بن طلال و أميرة الطويل

الأمير السعودي الوليد بن طلال، هو ابن الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود نجل الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية.

يعد الوليد بن طلال من أثرياء العالم ويحتل المرتبة 34 في قائمة أثرياء العالم، وتبلغ ثروته 32 مليار دولار، أي ما يقارب 120 مليار ريال سعودي، ويمتلك الأمير الوليد بن طلال استثمارات إقليمية وعالمية، ويحتل دائمًا صدارة تصنيف المجلات الاقتصادية العالمية كأكثر رجل عربي ثراءً وله مركز دائم في قائمة أثرياء العالم، وصُنف أكثر من مرة ضمن أقوى 500 شخصية عربية.

أما أميرة الطويل فقد نشأت في أسرة متوسّطة بالعاصمة السعودية الرياض، واسمها الكامل “أميرة بنت عيدان بن نايف الطويل العصيمي العتيبي”، وهي سيدة أعمال سعودية، ومن النساء السعوديات المطالبات بحقوق المرأة السعودية، كما أنها تدير شركة مواهب لشباب وهي مؤسسة لمركز تسامي للشباب مع نايف الراجحي.

تحمل أميرة الطويل شهادة في إدارة الأعمال نالتها من جامعة نيو هايفن الأمريكية، وتدير العديد من المؤسسات الخيرية بجانب عملها في البزنس الذي حققت فيه نجاحات كبيرة بسبب الخبرة التي اكتسبتها من الوليد بن طلال في إدارة المال والأعمال.

زواج الوليد بن طلال وأميرة الطويل



بدأت علاقة الوليد بن طلال وأميرة الطويل في مطلع العام 2007، وذلك عندما أجرت معه مقابلة صحافية قصيرة كانت جزءاً من مشروع الصحافة المدرسية، حيث كان عمر أميرة الطويل في ذلك الوقت 18 عاماً فقط.

ورغم إن الوقت المخصص لمقابلة أميرة الطويل مع الوليد بن طلال 10 دقائق فقط، إلا أنه امتد إلى ساعتين، ويبدوا ان الوليد بن طلال تاه في سحر جمال وعيون أميرة الطويل ولم ينتبه لمرور الوقت بتلك السرعة.

وبعد عام واحد من ذلك اللقاء، تزوج الوليد بن طلال من أميرة الطويل، وكان مهرها 25 مليون ريال.

نالت أميرة الطويل شهرة واسعة بعد زواجها من الأمير السعودي الوليد بن طلال، وكانت هي الأميرة السعودية الوحيدة التي ترافق زوجها في جولاته وسفرياته الخارجية على عكس باقي زوجات الأمراء الآخرين.

وصفت أميرة الطويل، الوليد بن طلال في ذلك الوقت، قائلة: “هو عالمي وهو كل ما أتمناه في حياتي فهو زوجي وأخي وأعز أصدقائي ومعلمي، فلن أستطيع وصفه ولا أملك إلا أن أشكر ربي كل يوم عليه , فهو إنسان منظم جداً في حياته ويعطي كل شيء حقه ويقدر عائلته جداً، وبالرغم من كبر حجم أعمال الأمير وكثرتها إلا أنه كل يوم يخصص وقتا للعائلة أراه يومياً ولساعات مطولة”.

وأضافت : “أحياناً يستشيرني ليس لأخذ رأيي فقط بل تكون بغرض إخباري وإعلامي بأمرٍ ما، ثم وصفت الأميرة زوجها بأن أغلى ما تلقيته من زوجها هو قلبه الطيب فهما شخصاً واحداً ويكمل بعضهما البعض فنحن نشترك في أغلب الصفات إلا صفة واحدة هو يحب الجو البارد وأنا أحب الجو الحار .

وأجابت عن أول هدية تلقتها من الأمير الوليد بن طلال بأنها كانت أثناء خطبتهما فكان الأمير يمسك بسبحة في يده وكان رأسها على شكل برج المملكة فضحكت وقلت في نفسي (لهذه الدرجة يحب المملكة) وقلت له شكلها غريب، فأهداني إياها وإلى الآن أحتفظ بها”.

انفصال الوليد بن طلال و أميرة الطويل

على الرغم من المودة والانسجام الكبير الذي كان ظاهراً على الوليد بن طلال وأميرة الطويل، حيث كانا لا يفترقان في الحل والترحال، إلا أن وعلى الرغم من ذلك فإن زواجهما لم يدم أكثر من 5 سنوات، فقد انفصلا في أواخر شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2013.

ونشرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية خبر وقوع الطلاق بالتراضي بين الأمير السعودي الوليد بن طلال وزوجته أميرة الطويل، مشيرةً إلى انهما اتفقا على الانفصال بطريقة ودية مع المحافظة على علاقة طيبة بينهما.

وذكرت مصادر أخرى أن أميرة الطويل هي التي طلبت الطلاق بسبب إصراره على عدم إنجاب أطفال منها.

وفي اول تصريح صحفي لها بعد الطلاق في ذلك الوقت، قالت أميرة الطويل: “بدأتُ التأقلم مع حياتي الجديدة بعد طلاقي من الأمير الوليد”، الذي وصفته بأنّه “معلّمي ومرشدي”، وقالت إنّهما لا يزالان “صديقين”.

زيجات الوليد بن طلال



تزوج الوليد بن طلال 7 مرات، كانت البداية من دلال بنت سعود بنت عبد العزيز، وهي الزوجة الوحيدة التي كان له منها أولاد، هما الأمير خالد والأميرة ريم. وكانت زوجاته الأخريات على التوالي: إيمان السديري، وخلود مليح العنزي، ومها سعيد التميمي، وريوف خالد المطيري، وأسماء العصيمي، وأميرة بنت عيدان الطويل العتيبي، وهي آخر زوجاته، ولم يتزوج بعدها حتى الآن.



أما أميرة الطويل فقد تزوجت في 2018، من الملياردير الإماراتي خليفة بن بطي المهيري الذي يُعتبر سابع أغنى رجل في الإمارات، وتقدر ثروته بـ1.8 مليار دولار.