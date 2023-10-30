أقوى كريم.. لإزالة الشعر من الوجه والجسم نهائيا بدون ألم من أول استخدام وبدون عودة مرة أخرى (

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعاني العديد من الفتيات من الشعر الزائد في مختلف أنحاء الجسم مما يسبب لهن الكثير من الاحراج ،وخاصة عند حضور المناسبات لهذا يلجئن لتجربة مختلف الأساليب ولكنها على الأغلب مؤقته وتسبب الكثير من الأضرار الجانبية والألم لهذا قررنا أن نتشارك معكم اليوم أنجح الطرق لإزالة الشعر وبدون عودة . م ا الآن وذلك عن طريق استخدام الملح فقط تابعوا معنا الآتي للتعرف على كيفية تطبيق أفضل وصفات إزالة الشعرطريقة للتخلص من الشعر الزائد ومن هذه الطرق : وصفة الملح لإزالة الشعر من الوجه والجسم نهائيا ست ملاعق كبيرة من الكركم البودرة. ستة ملاعق كبيرة من الملح الخشن. وخمس ملاعق كبيرة من الحليب. ن ح ن ع عجينة كريمية، نضع العجينة على المنطقة المراد إزالة الشعر منها في اتجاه نمو الشعر ونتركها لمدة ربع ساعة، نزيل العجينة في عكس اتجاه نمو الشعر ثم نمسح البشرة بأي قابض (تونر) حتى نزيل الاصفرار الذي يتركه الكركم على البشرة، وبعد ذلك نغسل البشرة بالماء الفاتر ونرطبها. 2وصفة سحرية لإزالة الشعر الزائد :: نحضر صابونة زيت زيتون . ملح خشن. وماء ورد. ن الصابونة ثم نضيف لها ربع كوب من الملح ثم نضيف ماء الورد بالتدريج ونقلب حتى نحصل على خليط كريمي، نوزع الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها ونتركها لمدة ساعة كاملة، وبعد ذلك نغسل المنطقة بالماء الفاتر وعندها نلاحظ نزول الشعر الزائد أقوى كريم من الملح لإزالة الشعر من الوجه والجسم نهائيا بدون ألم من أول استخدام وبدون عودة مرة أخرى.

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