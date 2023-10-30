شكرا لقرائتكم خبر عن وداعاً للمصيدة.. طريقة سحرية للتخلص من الفئران في المنزل باستخدام هذه العشبة (تعرف عليها الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعاني الكثير من ربات البيوت من مشكلة تواجد الفئران في المنزل، وخاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ومن المعروف أن هناك طريقة شائعة في القضاء عليها، من خلال استخدام المصيدة، ولكن في أحيان كثيرة، لا يفضل بعضهن استخدام تلك الطريقة. لذا تقدم لكٍَ «أيام نيوز» خلال التقرير التالي، أفضل وأسهل طريقة لحماية منزلكِ من دخول الفئران المنزل، والتي تعد من الأمور المزعجة بشكل كبير للأشخاص [لنعناع» بديل المصيدة للتخلص من الفئران في حالة وجود أكثر من فأرة داخل البيت، فإنه من الصعب التخلص منها جميعًا، خاصة باستخدام المصائد، أو وضع السم في أحد الأطعمة، ولكن ما لا يعرفه البعض، هو إمكانية تجنب الفئران بسهولة حول منزلك عن طريق إضافة رائحة النعناع في الزوايا التي تتجمع فيها، خاصة أنها تعتمد في الغالب على حاسة الشم بدلًا من رؤيتها، إذ لديها رؤية ضعيفة بشكل لا يصدق ولكن حاسة شم قوية وحادة. وبحسب ما ذكره فيكتور بيست، المسؤول عن مكافحة القوارض، أن للنعناع رائحة لا تحبها الفئران، إذ يحتوي على مركبات المنثول القوية جدًا التي تهيج تجاويف الأنف، ومن خلال نفحة واحدة من النعناع، لن يكون لها أثر في بيتكِ.

استخدام النعناع الفلفلي في طرد الفئران من البيت إليِكِ كيفية استخدام النعناع الفلفي في طرد الفئران من البيت، ويمكن استعراض الخطوات فيما يلي: