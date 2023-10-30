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عدن - ياسمين التهامي - لا تفرط فيها.. 5 أنواع كربوهيدرات ضرورية لإنقاص الوزن (تعرف عليها)

يختار العديد من الأشخاص الحد من الكربوهيدرات في نظامهم الغذائي، خاصة إذا كانوا يحاولون إنقاص الوزن، لكن الحقيقة هي أن الابتعاد عن الكربوهيدرات لا يعتبر طريقة مثلى لإنقاص الوزن الزائد.

يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، قائمة بأبرز أنواع الكربوهيدرات الضرورية لإنقاص الوزن، وفقًا لما ذكره موقع "Eating well".

كربوهيدرات ضرورية لإنقاص الوزن

1- الخبز اختيار الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة خيار رائع لإنقاص الوزن، حيث يحتوي خبز القمح الكامل بنسبة 100% على الألياف، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز فقدان الوزن.

ويتم إضافة فيتامينات ب لمعظم أنواع الخبز المصنوعة من القمح الكامل، مما يعود بنفع كبير للغاية على صحة الجسم، مثل دعم صحة الدماغ، وتحسين حالة الجهاز العصبي، وإنتاج خلايا الدم الحمراء، وغيره.

2- المكرونة يمكن أن يكون طبق من المكرونة خيارًا جيدًا ضمن خطة إنقاص الوزن، حيث أنه طالما لم يتم الإفراط في تناولها، فقد تساعدك المكرونة على إنقاص الوزن.

وفقًا للنتائج المنشورة في مجلة "Frontiers in Nutrition"، وجد الباحثون أن آكلي المكرونة يميلون إلى تناول المزيد من الألياف الغذائية والفولات والحديد والمغنيسيوم وفيتامين E أكثر من أولئك الذين لا يتناولونها.

كما تحتوي المكرونة على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل من المصادر الرئيسية الأخرى للكربوهيدرات، مثل الخبز الأبيض والمشروبات الغازية السكرية، وفقًا لمجلة BMJ للتغذية والوقاية والصحة، وهو ما يعني أن تناولها لن يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم بنفس السرعة التي يحدث بها عند تناول الأطعمة عالية نسبة السكر في الدم.

3- الأرز ويقصد بالأرز هنا النوع غير المكرر، مثل الأرز البني، حيث أنه في حين أن تناول الأرز الأبيض مرتبط بزيادة الوزن، يساعد تناول النوع البني على دعم إنقاص الوزن.,

ووفقًا لبحث منشور في علم وظائف الأعضاء التطبيقي والتغذية، من المحتمل أن يرجع ذلك إلى ارتفاع محتوى الألياف في الأرز البني، مما قد يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويؤدي في النهاية إلى تناول سعرات حرارية أقل بشكل عام.

4- الفوصوليا الفاصوليا مليئة بالألياف والبروتينات المشبعة، وتظهر الأبحاث أن آكلي الفاصوليا يميلون إلى فقدان الوزن الزائد، ويتمتعون بمحيط خصر أصغر من أولئك الذين لا يتناولونها بانتظام، وفقًا لمجلة التغذية والتمثيل الغذائي .

ويرجع هذا التأثير الإيجابي إلى عدد من العوامل، تشمل أن الفاصوليا منخفضة في الدهون الغذائية، وهي طعام منخفض المؤشر الجلايسيمي وغنية بالألياف الغذائية، كما أنها مصدر جيد للبروتين النباتي، ولها تأثير إيجابي على تكوين الميكروبيوم في الأمعاء، مما قد يكون له تأثير إيجابي على وزن الجسم.

5- الفاكهة يعتقد الكثير من الناس أنه يجب عليهم تخطي الفاكهة لأنها مليئة بالسكر، وفي حين أن الفاكهة تحتوي على سكريات طبيعية، إلا أنها تحتوي على كثافة طاقة منخفضة نسبيًا ومحتوى عال من الألياف، مما قد يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم ويعزز إدارة الوزن.