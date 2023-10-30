شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حمار يُفسد عرس في السعودية بعد دخوله قاعة الأفراح بطريقة صدمت الجميع!(شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تسبب مقطع فيديو متداول في المملكة العربية السعودية، لشخص يدخل على حمار إلى قاعة أفراح، برفع دعوى قضائية. ووردت معلومات في وقت سابق، عن قيام صاحب القاعة برفع دعوى على العريس بسبب الواقعة. وحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن المحكمة العامة بمحافظة صامطة في منطقة جازان تلقت دعوى قضائية ضد مجموعة من الشبان، الذين ظهروا في المقطع المتداول وقد أقدموا على المزاح بمناسبة زواج مواطن. وكان مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل لزفاف الشاب السعودي، إذ ظهر فيه أحد الأشخاص – تبيَّن لاحقًا أنه أحد أصدقاء العريس – وهو يدخل إلى قاعة الأفراح على ظهر حمار، فيما أظهرت مقاطع فيديو أخرى، دخول شاب آخر على دراجة نارية إلى داخل الصالة. وتسبب المقطع المتداول بجدل بين رواد مواقع التواصل، فمنهم من هاجم العريس ورفاقه على تصرفهم الذي اعتبروه “غير مسؤول”، ومنهم من رجَّح أن رهانًا كان بين العريس ورفاقه على الدخول على ظهر حمار مقابل المال، ومنهم من أكد أن الأمر مجرَّد مزاح ثقيل. حمار يُفسد عرس في السعودية بعد دخوله قاعة الأفراح بطريقة صدمت الجميع!(شاهد الفيديو).

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