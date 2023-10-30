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أكثر من 18 ألف طن متفجرات ألقيت على القطاع منذ بداية العدوان الاسرائيلي

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الاثنين، أن أكثر من 18 ألف طن متفجرات ألقيت على القطاع منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
 
وقال المكتب في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن "أكثر من 18 ألف طن من المتفجرات ألقيت على قطاع غزة منذ بداية العدوان (الإسرائيلي)".
 
وأوضح البيان أن المتفجرات "خلفت دمارا واسعا، وأكثر من 10 آلاف شهيد ومفقود، حيث تلقى كل كيلومتر داخل قطاع غزة نحو 50 طنا من المتفجرات على مدار أيام العدوان".
 
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول قُتل 8005 فلسطينيا بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة، كما قتل 114 فلسطينيا في الضفة الغربية، وفقا لمصادر رسمية.
 
وأسفرت الغارات الإسرائيلية العنيفة عن تدمير أحياء سكنية كاملة، كما أطبقت إسرائيل حصارها على غزة، بحيث منعت كافة الإمدادات من كهرباء وماء ووقود وعلاج، ما ينذر بوضع كارثي، بحسب تحذيرات دولية.   
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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