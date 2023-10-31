شكرا لقرائتكم خبر عن مايجعل لون شعرك محمر جذاب جميل ورائع فقط عليك صبغ شعرك بلكركدية بطريقة سهلة وفي المنزل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إذا كنت تبحثين عن طريقة طبيعية لتغيير لون شعرك وجعله جميلا وجاذبا، فإن استخدام الكركديه يمكن أن يكون الحل المثالي وفي هذا المقال نعرض لكم كيفية تحضير واستخدام خليط الكركديه للحصول على لون شعر رائع بطريقة احترافية في منزلك. صبغ الشعر بالكركديه المكونات: كوب كبير من الماء الدافئ. بعض من أوراق الكركدية. واحد كوب من الحنة. 2 ملعقة من الحليب البودرة.

كبيرة من الخل الأبيض. الخطوات: قومي بغلي الماء وأضيفي أوراق الكركدية المجففة إليه. اتركي الكركدية تنقع في الماء المغلي لمدة ساعة على الأقل ستساهم هذه الخطوة في استخلاص الصبغات الطبيعية من الكركديه. بعد استخلاص الصبغة من الكركديه، صفي المزيج للتخلص من زهرات الكركديه.

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وعاء كبير، اخلطي مستخلص الكركديه مع الحنة حتى تحصلين على مزيج سميك ومتجانس. أضيفي 2 ملعقة من الحليب البودرة إلى المزيج وامزجيه جيدا. قومي بإضافة ملعقة من الخل الأبيض إلى الخليط لتحسين مرونته وقوته. ابدئي بتطبيق الصبغة على شعرك بالفرشاة أو القفازات، ابدئي من الجذور وامتدي حتى الأطراف

. ضعي قبعة الاستحمام أو نايلون على شعرك للمحافظة على الرطوبة واتركي الصبغة تعمل لمدة ساعتين على الأقل. بعد انقضاء الوقت، اشطفي شعرك بالماء بشكل جيد حتى تتخلصي من الصبغة. يمكنك استخدام هذه الوصفة بانتظام للحفاظ على لون الشعر الجميل الذي ترغبين فيه.

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الجدير بالذكر أننا قدمنا لكم هذا الدليل كيف يمكن للكركديه أن يكون الخيار الطبيعي الرائع لصبغ الشعر بطريقة احترافية ومميزة في منزلك فيمكنك الاستمتاع بلون شعر جميل وجذاب دون الحاجة إلى زيارة صالون التجميل وسوف تكونين مذهلة بلون شعرك الجديد والجميل الذي تمنحه لنفسك بهذه الوصفة الطبيعية التي لا يوجد بها أي من المكونات الكيميائية. بدون أكسجين.. اصبغي شعرك بالكركديه بلون محمر جذاب وجميل في المنزل بهذه الطريقة وبكل سهولة