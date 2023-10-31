الاتحاد الأوروبي يطالب بتوضيح فوري لملابسات وفاة موظف منظمة أثناء احتجازه لدى الحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - طالب سفراء الاتحاد الأوروربي لدى اليمن، الاثنين، بتوضيح فوري وتفصيلي لحادثة وفاة الشاب هشام الحكيمي، داخل إحدى السجون الحوثية بالعاصمة صنعاء.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي، إن سفراء دول الاتحاد لدى اليمن، ناقشوا الاثنين، "بقلق عميق"، وفاة مدير الأمن والسلامة لدى منظمة رعاية الأطفال في أثناء احتجازه لدى الحوثيين في صنعاء.

وأضافت البعثة في بيان مقتضب على منصة إكس، إن السفراء دعوا في خلال اجتماعهم "إلى توضيح ملابسات وفاة هشام الحكيمي فورا وبالتفصيل".

وشدد السفراء على دعوتهم إلى الإفراج عن موظفي الأم المتحدة والبعثات الدبلوماسية المحتجزين في صنعاء، وفقا للبيان.

وتوفي الحكيمي في سجن للحوثيين بصنعاء بعد 50 يوما على اختطافه من شارع عام بالمدينة.

واتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بتصفية الحكيمي، فيما أكدت المنظمة في بيان يوم الأربعاء، وفاته دون توضيح اختطافه أو وفاته داخل السجن، ولاحقا أعلنت تعليق عمليتها في مناطق سيطرة الحوثيين.