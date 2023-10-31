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عدن - ياسمين التهامي - شاهد فيديو : قصة غريبة لسعودي طلبت منه زوجته الطلاق فجأة بعد عودتها من السوق.كيف وقعت بالفخ؟

روى المستشار الأسري الدكتور بندر السلمان قصة امرأة طلبت الطلاق فجأة من زوجها بعد عودتها من السوق .

وقال السلمان أن القصة تعود لعام 1434 أو 1435 بعدما اتصل رجل به وأخبره بأنه أرسل زوجته لتقابل صديقاتها وعندما عادت قالت له "طلقني" دون ذكر أي أسباب.

لا يوجد ما يعيب الزوج

وتابع السلمان خلال لقائه على قناة المجد أن الزوج طلبه أن يأتي لمنزله لكن الوقت كان متأخرا، فطلب منه أن يأتيه في اليوم التالي، وعندما حل الصباح أتاه الزوج والزوجة.

وأضاف السلمان أنه طرح على الزوجة عدة أسئلة أولها عن الصلاة ردت "أنعم وأكرم ما شاء الله" ثم عن إنفاقه فقالت كريم، ثم وجوده بالمنزل قالت "بيتوتي"، وتعامله مع أهلها قالت "حبيب مع أهلي يحبهم ويحبونه" هل يضربك قالت " لا " هل يسافر بك قالت "خلال سنتين سفرنا عدة سفرات" .

وواصل السلمان أنه طلب من الزوجة العودة للمنزل والتفكر في الموضوع والاستخارة وسوف نحدد موعد آخر، وأشار إلى أن الزوجة في اليوم التالي تحدثت إليه وأخبرته بأنها لا ترغب في الجلوس معه.

تكلمن في عائلة زوجها بسوء

وأردف السلمان أنه سألها عن خروجها مع صديقاتها فقالت له أنهم صديقات الثانوي وتحدثت معهم عن حياتها وأسهبت في الحديث.

وأوضح أن الزوجة أخبرته بأنها بمجرد أن قالت اسم عائلة زوجها أمام صديقاتها بدأوا يتغامزون فيما بينهن وبدأن يعيبن في زوجها وعائلته.

ولفت إلى أنه أخبرها بأن صديقاتها هن صديقات سوء ويردن تخريب حياتها مع زوجها.