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شاهد : سعودية تحتفل بطريقة غريبة جداً بخلع زوجها وردود فعل عنيفة ضدها

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : سعودية تحتفل بطريقة غريبة جداً بخلع زوجها وردود فعل عنيفة ضدها

الثلاثاء 31 اكتوبر 2023 الساعة 02:24

 وثق مقطع فيديو متداول احتفال امرأة بمناسبة خلع زوجها.

وأظهر الفيديو المرأة تمسك بيدها قالب كعك مكتوب عليه "تم الخلع 100% ، وعليه صورة فتاة تركل شابا وتسقطه.
وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين رواد منصات التواصل الاجتماعي ، فمنهم من قال : "إن من كريم الخلق و كمال الطباع أن لا تنسى فضل من كانت بينك وبينه مودة مهما كان الشخص ردئ أو ما يستحق ضروري يكون عندك هالمبدأ".
وأضاف آخر: مثل هذه التصرفات تهدم الأسر و البيوت و العيال تدفع الثمن.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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