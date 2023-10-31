عدن - ياسمين التهامي - شاهد : سعودية تحتفل بطريقة غريبة جداً بخلع زوجها وردود فعل عنيفة ضدها

الثلاثاء 31 اكتوبر 2023 الساعة 02:24

وثق مقطع فيديو متداول احتفال امرأة بمناسبة خلع زوجها.

وأظهر الفيديو المرأة تمسك بيدها قالب كعك مكتوب عليه "تم الخلع 100% ، وعليه صورة فتاة تركل شابا وتسقطه.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين رواد منصات التواصل الاجتماعي ، فمنهم من قال : "إن من كريم الخلق و كمال الطباع أن لا تنسى فضل من كانت بينك وبينه مودة مهما كان الشخص ردئ أو ما يستحق ضروري يكون عندك هالمبدأ".

وأضاف آخر: مثل هذه التصرفات تهدم الأسر و البيوت و العيال تدفع الثمن.