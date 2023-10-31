عدن - ياسمين التهامي - من عجائب الزمان : قصة دخول أول ملاهي الى السعودية ورفض المشائخ والعلماء وموقف "الملك فيصل"

الثلاثاء 31 اكتوبر 2023 الساعة 02:15

روى رجل الأعمال "ماجد الحكير" قصة أول "ملاهي" تدخل إلى الرياض وموقف "الملك فيصل" منها.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "في الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية: " كان أي شيء جديد يعتبر مبتدع، وخارج عن عادات المجتمع، وعندما أحضر جدي ووالدي الملاهي من لبنان، كان ذلك في بداية السبعينيات "، لافتا إلى أن الملاهي أحدثت ضجة بعد تشغيلها وتوافد الأمراء والزوار عليها من مختلف الأعمار.

وتابع:" الملك فيصل رحمه الله استدعى جدي ووالدي، وسألهما كيف أحضرا الملاهي وقاما بتشغيلها ومن سمح لهما بذلك"، وأكمل :" جدي ووالدي أخبرا الملك أنه لم يأمرهما أحد بإحضار الملاهي، وتم دفع الجمارك على المعدات".

وأردف:" الملك أخبرهما أنه وصلت إليه شكاوى من بعض المشايخ بسبب الملاهي، ولكن يمكن تشغيل الملاهي مع الالتزام بالتوقف أثناء مواعيد الصلاة".

وأشار إلى أنه تم افتتاح عدة فروع للملاهي واستيراد معدات جديدة من إيطاليا.