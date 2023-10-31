عدن - ياسمين التهامي - كريستيانو بجانب الوليد بن طلال في افتتاح موسم الرياض.. ومفاجأة بالملابس التي ارتداها!! شاهد

الثلاثاء 31 اكتوبر 2023 الساعة 02:41



وثقت صورة متداولة تجمع الأمير الوليد بن طلال و المستشار تركي آل الشيخ ولاعب النصر كرستيانو رونالدو والأمير نواف بن سعد خلال نزال أشرس رجل على وجه الأرض في افتتاح موسم الرياض أمس السبت.

وأظهرت الصورة رونالدو وتركي آل الشيخ والأمير الوليد والأمير نواف وهم في غاية السعادة .

وانطلق مساء أمس السبت موسم الرياض في نسخته الرابعة بنزال "أشرس رجل في العالم" حيث تغلب بطل العالم للوزن الثقيل تايسون فيوري على مقاتل فنون القتال المختلطة فرانسيس نغانو.كريستيانو بجانب الوليد بن طلال في افتتاح موسم الرياض.. ومفاجأة بالملابس التي ارتداها!! شاهد