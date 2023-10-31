شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة حفظ الليمون طازج أطول فترة ممكنة وتخزينه في الفريزر لمدة عام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وافر الليمون بكميات كبيرة في الأسواق وبسعر رخيص، لذلك فإن هذا الوقت مناسب للشراء والتخزين والتخليل، وسوف نستعرض معكم اليوم كيفية حفظه طازج وتخزينه أطول فترة ممكنه، حيث أنه لاغنى عن استخدامه طوال العام، ولكن يجب الانتباه للتخزين بشكل صحيح لتتمكنوا من الاستفادة منه أطول فترة ممكنة، فقط تابعونا للتعرف على المزيد. طريقة حفظ وتخزين الليمون عندما تقومي بشراء الليمون، ابحثي عن الحبات التي لا تحمل أي عيوب مثل البقع أو الخدوش أو تغيّر اللون، ثم يفضل أن تقومي بغسل الليمون جيدًا بالماء وتجفيفه قبل تخزينه للمحافظة على جودته وطراوته، كالتالي:

استخدام الأكياس البلاستيكية بعد غسل وتجفيف الليمون، يمكنك وضعها في أكياس بلاستيكية نظيفة وإزالة الهواء منها تمامًا قبل إغلاقها، بعد ذلك، يمكنك حفظ الأكياس في درج الثلاجة، وبهذه الطريقة يمكنك الاحتفاظ بالليمون لمدة تصل إلى شهر.

استخدام البرطمان بعد غسل الليمون، قومي بوضعها في برطمان مناسب للكمية المتاحة لديكي وقومي بغمرها بالماء تمامًا، بعد ذلك، اغلقي البرطمان واحفظيه في الثلاجة، من المهم تغيير الماء كل يومين على الأكثر للمحافظة على نضارة الليمون، بهذه الطريقة يمكنك الاحتفاظ بالليمون لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع تقريبًا.

تخزين الليمون في الفريز الطريقة الأولى: قومي بتغليف كل حبة ليمون بورقة واحدة من ورق الزبدة، يكون ورق الزبدة مناسبًا لهذا الغرض لأن الليمون لن يلتصق به. ضعي الليمون المغلف بورق الزبدة في علبة بلاستيكية قوية ومحكمة الإغلاق. ثم ضعي العلبة في الفريزر. عندما تحتاجين لاستخدام بعض الليمون، قومي بإخراج الكمية المناسبة من الفريزر واتركيها حتى تذوب. بهذه الطريقة، يمكنك الاحتفاظ بالليمون في الفريزر لمدة طويلة، وعند الحاجة إلى استخدامه، يمكنك تذويب الكمية المطلوبة بسهولة. الطريقة الثانية: قومي بغسل الليمون جيدًا تحت الماء البارد. ثم تقطيع الليمون إلى شرائح رقيقة. قدّمي ورق زبدة في صينية مسطحة تصلح للفريزر. قومي بترتيب شرائح الليمون بعناية على الورقة بحيث لا تلتصق الشرائح ببعضها. ضعي الصينية في الفريزر لمدة ساعتين حتى تتجمد الشرائح. بعد الفترة المحددة، اخرجي الصينية من الفريزر. ضعي الشرائح المتجمدة في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق. احفظي الأكياس في الفريزر. بهذه الطريقة، يمكنك الحصول على شرائح ليمون مجمدة ويمكن استخدامها في تحضير مشروبات منعشة أو وجبات طهي متنوعة، تجميد الليمون يساعد في الاحتفاظ بنكهته وعصيره لفترة أطول ويجعله متاحًا عند الحاجة. .

