إكتشفوا العشبة السحرية التي تقلل مستوى السكر التراكمي في الدم بسرعة فائقة

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - معجزة أذهلت الطب الحديث

كشف باحثون صينيون عن نبات طبيعي مهمل له قدرة عجيبة على خفض مستويات السكر في الدم. يقول فريق دولي من الباحثين إن مواد تستخرج من نبات الحنظل، الذي يؤكل ويستخدم طبياً في مناطق كثيرة من آسيا، يمكن أن توفر أساساً لعقاقير جديدة لعلاج داء البول السكري والبدانة. وأشار الدكتور مون جيا تان من الأكاديمية الصينية للعلوم في شنغهاي وزملاؤه في دورية الكيمياء والأحياء إلى أنه اتضح أن النبات الخضري، المعروف أيضاً باسم كمثرى البلسم، يخفض نسبة السكر في الدم في دراسات أجريت على الحيوان والإنسان.

بدائل للعقاقير الحالية

يُضيفون أن هناك حاجة إلى بدائل للعقاقير الحالية للسكري بسبب آثارها الجانبية ومحدودية فعاليتها. وفي هذه الدراسة، استخلص تان وزملاؤه ووصفوا بضعة مركبات من الحنظل يطلق عليها كوكوربيتان تريتوربينويدس واختبروا آثارها على سكر الدم والتمثيل الغذائي للدهون (الأيض) في خلايا بشرية وفي فئران. وعندما اختبروها في خلايا العضلات والدهون، وجد الباحثون أن المركبات حفزت مستقبلات سكر الدم (جلوت 4) على الانتقال من داخل الخلية إلى سطح الخلية، وهذا يساهم في تحقيق مزيد من التمثيل الغذائي الفعال لسكر الدم.قام الباحثون بدراسة تأثير نبات الحنظل على مستوى السكر في الدم، ووجدوا أنه يمكن أن يساعد في خفض مستوى السكر وتحسين حرق الدهون. وتم اختبار بعض المركبات الموجودة في نبات الحنظل على الفئران، وأظهرت النتائج أنها تساهم في خفض مستوى السكر في الدم وتحسين عملية حرق الدهون.

المركبات النشطة في نبات الحنظل

وجد الباحثون ما يصل إلى 70 نوعًا من المركبات النشطة في نبات الحنظل، والتي تشبه في تأثيرها الانسولين. وهذا يعني أنه يمكن استخدام نبات الحنظل كبديل طبيعي للانسولين في علاج مقاومة الانسولين والبدانة.

فوائد نبات الحنظل لمرضى السكري

تعتبر هذه الدراسة خطوة هامة نحو استخدام نبات الحنظل في علاج مقاومة الانسولين والبدانة، وتقدم أملاً لمرضى السكري. يمكن لهذا النبات أن يكون بديلاً طبيعياً للعلاجات التقليدية ويساعد في تحسين حالة المرضى..