شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل طلبت من السعودية السماح بزيارة وزير خارجيتها إلى المملكة.. لكن رد الرياض كان صادما ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد موقع Walla، بأن السعودية رفضت طلب إسرائيل بخصوص السماح لوزير الخارجية إيلي كوهين بدخول المملكة هذا الأسبوع لحضور جلسة للأمم المتحدة حول السياحة.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن مصادر رفيعة المستوى، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية "كانت تأمل في أن توافق السعودية على زيارة كوهين، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بما أن هذا المؤتمر هو مؤتمر دولي لإحدى وكالات الأمم المتحدة".

وقال الموقع: "لو سمح السعوديون بزيارة كوهين، كان ذلك سيشكل خطوة متواضعة لكنها غير مسبوقة نحو تطبيع العلاقات بين الدولتين".

ونوه الموقع بأن العربية السعودية لا تعترف بدولة إسرائيل: حتى الآن لا توجد علاقات دبلوماسية بين الدولتين، ولم يقم أي وزير إسرائيلي بزيارة المملكة، بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات الدولية.