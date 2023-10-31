شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائي سعودي يحذر من خلط العسل مع هذه الأكله المعتاد على الناس فعلها.. خطير وقاتل!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر أخصائي سعودي، من خلط العسل مع المكسرات، حيث يتحول إلى سموم قاتلة.

وقال أخصائي أول تغذية الدكتور إبراهيم العريفي، اليوم الخميس، أن خلط العسل مع مكونات ومكسرات قد يؤدي لحدوث ما لا يحمد عقباه بسبب الفطريات.

وأكد أن العسل لا يخلط معه إلا غذاء ملكات النحل فقط، ولا يصح خلطه مع المكسرات، كما يفعل البعض معتقدًا أن له فوائد صحية.

وأضاف العريفي أن في حال خلط الأعشاب مع العسل وتخزينها فتنموا الفطريات وتتخمر وقد تنتج سموم