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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق كم يبلغ راتب السياف في السعودية .. وماهي الشروط المطلوبة للحصول على هذه الوظيفة؟!