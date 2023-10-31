شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن علاج فعال للتخلص من الدوالي بسهوله بطريقه امنه وطبيعيه لن تستغني عنها من اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توجد مشكلة الدوالى عند العديد من النساء والرجال بسبب كثره الوقوف على جميع الأعمال التي يقومون بها كل يوم ولا مفر منها، فجئنا اليكم اليوم بوصفه طبيعيه وامنه للقضاء على الدوالي إليكم مكونات وخطوات الوصفة وطريقة التحضير. ربع كوب من زيت جوز الهند .

ربع كوب من زبدة الشيا .

2 ملعقة كبيرة من شمع العسل .

10 قطرات من زيت اللافندر

وعشر قطرات من زيت السرو العطري

10 قطرات من زيت الليمون العطري في إناء صغير على نار متوسطة نقوم بتسيح زبدة الشيا وزيت جوز الهند وشمع العسل ثم نقلبهم حتى تمام التجانس ونرفعها على من النار حتى أن يبردوا تماما.

ثم نضيف عليهم بعض المكونات السابقة ونضع هذا الخليط في وعاء زجاجي محكم الغطاء.

ثم نترك بعض الوقت حتى أن يتجمد من وضعه في الثلاجة أو من خلال درجة حرارة الغرفة نقوم بحفظ هذا الكريم في مكان جاف وبارد بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة في البداية نغسل القدمين واليدين بالماء الدافئ ثم تجفيفها بفوطة قطنية ،.

نضع كمية من هذا الكريم على الدوالي و نقوم بتدليكها بلطف على شكل حركات دائرية لعدة دقائق .

بعد ذلك نرفع الساقين لمدة 10 دقائق أخرى لتحسين الدورة الدموية.

ويفضل تكرار هذه الخطوات مرتين في اليوم في أول الصباح مثلا وقبل الذهاب إلى النوم. فوائد هذا الكريم يعمل هذا الكريم الطبيعي على تقليل يساعد على ترطيب وتغذية البشرة وتقليل الالتهابات والتورم التي تتسبب في حدوث طوالي كما انها لها دور في تحسين الدورة الدمويه وتخفيف الوجع والتشنجات تطهير الدم ومنع الالتهابات مع تخفيف الأوردة ولكن ننصح بإجراء إختبار هذا الكريم على مكان صغير من الجلد للتأكد من عدم حدوث أي حساسية

يفضل عدم إستخدام هذا الكريم إذا كان هناك حمل أو رضاعة أو لديك مشاكل طبية أو تعاني من حساسية تتعارض مع مكونات الكريم.

عدم وضع هذا الكريم على الكسور أو الجروح. .

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