شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب الآن.. تطور مفاجئ في المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 2942.75 جنيه 2914.25 جنيه عيار 22 2697.5 جنيه 2671.5 جنيه عيار 21 2575 جنيهًا 2550 جنيهًا عيار 18 2207.25 جنيه 2185.75 جنيه عيار 14 1716.75 جنيه 1700 جنيه عيار 12 1471.5 جنيه 1457.25 جنيه عيار 9 1103.5 جنيه 1092.75 جنيه الجنيه الذهب 20600 جنيه 20400 جنيه سعر الذهب الآن في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 31-10-2023 سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 2942.75 جنيه للبيع، و2914.25 جنيهً للشراء سعر الذهب عيار 22 بينما سجل سعر الذهب عيار 22 الآن نحو 2697.5 جنيه للبيع، و2671.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21 وسجل سعر الذهب عيار 21 داخل محلات الصاغة نحو 2575 جنيهًا للبيع، و2550 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14 وسجل سعر الذهب عيار 14 في بداية تعاملات اليوم نحو 1716.75 جنيه للبيع، و1700 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12 وحقق سعر الذهب عيار 12 في مصر قيمة 1471.5 جنيه للبيع، و1457.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9 وجاء سعر الذهب عيار 9 في بداية اليوم مستوى 1103.5 جنيه للبيع، و1092.75 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب وسجل سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 20600 جنيه للبيع، و20400 جنيه للشراء.

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