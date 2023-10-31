البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي بحث مع وزير الدفاع السعودي مستجدات الوضع في اليمن وغزة

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود، مستجدات الوضع في اليمن وغزة.



وقال البيت الأبيض في بيان له، "استقبل مستشار الأمن القومي جيك سوليفان اليوم وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود والوفد المرافق له في البيت الأبيض".



وأكد سوليفان التزام الرئيس بايدن بدعم الدفاع عن شركاء الولايات المتحدة ضد التهديدات من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك تلك المدعومة من إيران.



وفيما يتعلق باليمن، رحب سوليفان بالتراجع الكبير في تصعيد الصراع خلال العام ونصف العام الماضيين، وأيد الجهود التي تقودها السعودية لإنهاء الحرب تمامًا.



وبشأن الوضع الحالي في غزة، أكد بيان البيت الأبيض أن سوليفان والوزير بن سلمان "أكدوا الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وشددوا كذلك على أهمية العمل من أجل تحقيق سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بناءً على العمل الجاري بالفعل بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة. وأكدوا أهمية ردع أي دولة أو جهة غير حكومية عن السعي لتوسيع الصراع".



من جهته قال الأمير خالد بن سلمان في تدوينة على منصة إكس "استعرضت مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان العلاقات الإستراتيجية بين بلدينا، وأكدت ضرورة وقف فوري لإطلاق النار بغزة، وحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، واستئناف مسار السلام".



وأضاف "ناقشنا المستجدات باليمن، ونتائج جهود المملكة لإنهاء الأزمة والتوصل للسلام الشامل".

