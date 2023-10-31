المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح أكثر من 26 ألف يمني خلال الأسبوع الفائت جلهم من محافظتي المهرة وحضرموت (شرق اليمن)، المتأثرتان بإعصار تيج.



وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي الصادر أمس الاثنين، إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها، رصدت نزوح 4,392 أسرة يمثلون (26,352 فردًا) نزحت مرة واحدة على الأقل، خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري.



وأشارت المنظمة إلى أن حالات النزوح انتقلت إلى المهرة بواقع (3749 أسرة نشأت جميعها من داخل المحافظة)، وحضرموت (607 أسرة نشأت جميعها من داخل المحافظة)، ومأرب (27 أسرة نشأت من داخل المحافظة ومن الحديدة).



وارتفع إجمالي عدد النازحين منذ مطلع العام الجاري إلى 9,187 أسرة يمثلون (55,122 فردًا) بحسب إحصاءات المنظمة الأممية.

