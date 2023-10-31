عدن - ياسمين التهامي - هذا الطفل أصبح فنان شهير تزوج 15 إمرأة رغم عدم وسامته.. لن تتوقع من هو؟!

الثلاثاء 31 اكتوبر 2023 الساعة 09:01

تقارير فنية نشرت صورة لطفل صغير، ثم انكشف لاحقًا أنه أصبح فنان مصري مشهور وأثار الجدل بسبب زواجه 15 مرة، إنه الفنان أحمد فلوكس، ابن الفنان البارز فاروق فلوكس، الذي بدأ مسيرته الفنية في عام 2002 من خلال دور صغير في مسلسل “رجل في عصر العولمة” بجانب الفنان صلاح السعدني، شارك في عدة مسلسلات منها “العندليب”، “أطفال الشوارع”، و”حالة رأي عام”، أثبت أحمد فلوكس موهبته وشارك في عدد كبير من الأعمال الفنية المتميزة، وأصبح واحدًا من أشهر أبناء النجوم، وتعاون مع نجوم كبار مثل يسرا، وصلاح السعدني، ومحمود عبد العزيز، وغيرهم.

هذا الطفل أصبح فنان شهير تزوج 15 إمرأة رغم عدم وسامته أعلن أحمد فلوكس أن لديه العديد من التجارب العاطفية، وعندما سئل في إحدى المقابلات عن عدد زيجاته، قال إنه كان متزوجًا 15 مرة، لم يوضح ما إذا كان هذا العدد حقيقي ودقيق أم أنه مزحة، ولكن يُعرف عنه زواجان فقط، تزوج لأول مرة من امرأة مغربية تدعى رابعة وأنجب منها ابنه الوحيد سيف الدين، لكنهما انفصلا بعد مدة من الزواج دون الكشف عن الأسباب، الزواج الثاني الذي كان معروفًا كان زواجه من الفنانة هنا شيحة، ولكن هذا الزواج كان قصيرًا واستمر لعدة أشهر فقط، على الرغم من الانفصال أكد فلوكس حبه واحترامه لهنا مشيرًا إلى أنه تزوج امرأة أخرى كانت سببًا في أداء السحر الأسود عليه، وفقًا لتصريحاته.