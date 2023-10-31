شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أردني يقدم لزوجته السعودية هدية “طيور وباقة ورد” ثمنها 12 ألف دولار.. ويكشف السبب!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - آ أهدى رجل أردني باقة زهور لزوجته في عيدها الـ44، تبلغ قيمتها 12 ألف دولار أمريكي، في “حدث رومانسي” أثار تعليقات الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، فإن “خالد” المغترب في قطر، لم يتمكن من اللحاق بزوجته “منار” وأولاده الذين وصلوا إلى الأردن بعد رحلة امتدت ليوم ونصف من الدوحة إلى عمان عبر الطريق البري، بسبب ظروف عمله، لحضور عيد ميلادها.

إلا أنه قرر الاحتفال بطريقة مميزة بعيد ميلاد زوجته فأرسل لها باقة ضخمة من الزهور عبر ناقلة سيارات (ونش)، تحمل مئات الورود وأقفاص الطيور، وقد استغرق العمل بها 12 يوما متواصلا، وبلغت كلفتها 12 ألف دولار أمريكي.

وقال خالد، لوكالة “عمون” الأردنية، إن ما قدمه لزوجته قليل بحقها لما لها من مواقف بطولية طيلة فترة زواجهما الذي مر عليه 23 عاما، معبرا عن اعتقاده أن التعبير عن الحب بطرق ابتكارية وحفظ الجميل بين الأزواج من أسمى الأخلاق النبيلة.

ودعا خالد الأزواج لتقديم الشكر لزوجاتهم وأحبائهم الذين ساندوهم خلال مسيرتهم لتعم الفرحة وحفظ الجميل في المجتمع..