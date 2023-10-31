الأمم المتحدة: تضرر أكثر من 10 آلاف أسرة في ثلاث محافظات يمنية جراء إعصار "تيج"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأمم المتحدة، في تقرير حديث، تضرر أكثر من 10 آلاف أسرة نتيجة إعصار (تيج) الذي ضرب الأسبوع الماضي محافظات سقطرى والمه‍رة وحضرموت (شرقي اليمن).



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في آخر تحديثاته عن تداعيات الإعصار: "تضررت 10,451 أسرة في محافظات سقطرى وحضرموت والمهرة، جراء تأثيرات إعصار تيج الذي ضرب الساحل الشرقي لليمن يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، وما تبعه من أمطار غزيرة وسيول جارفة في 25 أكتوبر في بعض المناطق".



وأضاف التقرير أن غالبية الأسر المتضررة كانت في محافظة المهرة، بواقع 7,100 أسرة، يليها محافظة حضرموت بعدد 2,682 أسرة، وفي سقطرى 669 أسرة.



وأوضح أن الفيضانات والأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار أدت إلى تدمير العديد من المنازل والبنية التحتية ونزوح الأسر، وتحديداً في مديرية الريدة وقصيعر بحضرموت، وفي مناطق مديريتي حصوين والغيضة بمحافظة المهرة، وفي مديريتي محافظة سقطرى (حديبو، قلنسية وعبدالكوري).



وأشار التقرير إلى أن الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة تسببت بتدمير عدداً من مواقع النزوح في حضرموت، إضافة إلى تأثر قطاعي الزراعة وصيد الأسماك في المهرة.

في السياق أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، توزيع مواد إغاثية طارئة إلى 3,647 شخص من المتضررين جراء الإعصار في محافظتي المهرة وسقطرى.