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عدن - ياسمين عبدالعظيم - يبحث الكثيرون عن فوائد ورق الغار للتنحيف، لكن للأسف لا يوجد أي دليل علمي يؤكد هذه العلاقة. عند استخدام أوراق الغار في الطهي، فإنه بالغالب يتم إزالتها عند تناول الطعام، وهي لا تعمل على تغيير القيمة الغذائية للطعام الذي أضيفت له، وبالتالي وبما أنه لا يتم تناول ورق الغار بل تتم إزالته عند تناول الطعام، فهو لا يساعد في فقدان الوزن والتنحيف.الجدير بالذكر أنه يفضل دائمًا التخلص من أوراق الغار عند تناول الطعام، لأنها قد تسبب الاختناق أو قد تعلق في منطقة الحلق. بيفيد السكر النوع التاني لو أتحط في الأكل. -وبيفيد السكري برضو للنظر بيقويه عشان دة أكتر مرض معرض صاحبه لضغف النظر والتشويش البصري. -بيغذي الدماغ بالأكسچين اللي قلتُه بيعمل ضمور للأطفال والكبار. -عندنا ورق الغار والحلبة والبردقوش مسكنات فعالة وسريعة (كفاية مسكنات بقى بالله عليك). -مرضى النوبات الصرعية وكهرباء المخ يشربوه هيفيدهم من غير خوف. شاهدو وصفة ورق الغار في الفيديو: متعلقات معجزة ورق الغار ستجعل بطنك مسطحا وشعرك كثيف خالي من الشيب ووجهك أبيض ومشدود كالقمر.

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